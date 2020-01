AVM GmbH

Neues FRITZ! Mesh Set 7590+2400 für schnelles Internet und noch mehr WLAN-Power

Berlin (ots)

Ab sofort ist das neue FRITZ! Mesh Set 7590+2400 im Handel verfügbar. Das Set besteht aus einer FRITZ!Box 7590 und einem FRITZ!Repeater 2400. Beide Produkte sorgen zusammen für eine optimale WLAN-Mesh-Performance im FRITZ!-Heimnetz. Die FRITZ!Box 7590 stellt die Verbindung zum Internet her und ist für sich schon ein leistungsfähiger All-in-One-Router für schnelles DSL, Telefonie und Smart Home. Zur Ausstattung der FRITZ!Box 7590 gehören u.a. intelligentes Dualband-WLAN mit je vier Antennen, eine komplette Telefonanlage sowie eine DECT-Basis für Schnurlostelefone und Smart-Home-Anwendungen. Per Knopfdruck können Anwender den FRITZ!Repeater 2400 einbinden und damit ganz einfach ihr Heimnetz vergrößern. Mit ebenfalls vier Antennen pro Frequenzband bildet der Repeater zusammen mit der FRITZ!Box 7590 ein WLAN Mesh mit optimaler WLAN-Leistung und intelligenter Datenverteilung. Alle FRITZ!-Produkte tauschen sich im Mesh noch besser untereinander aus, gleichen Einstellungen ab und optimieren die Leistung der Endgeräte. Durch innovative Technologien wie WLAN Mesh Steering, Intelligent Crossband Repeating oder Beamforming sorgt das FRITZ! Mesh Set 7590+2400 für besten WLAN-Empfang im ganzen Haus. Dank der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box sehen Anwender sofort, über welches FRITZ!-Produkt und mit welcher Verbindungsqualität Smartphones, Tablets etc. verbunden sind. Außerdem können Sie alle FRITZ!-Produkte im Heimnetz per Klick ganz einfach updaten. Um das WLAN Mesh optimal einzurichten, bietet AVM die kostenlose FRITZ!App WLAN an. Die App misst den Datendurchsatz des Endgeräts, die Verbindungsqualität im Heimnetz und hilft bei der optimalen Positionierung des Repeaters. Das FRITZ! Mesh Set 7590+2400 ist ab sofort für 299 EUR (UVP) im Handel erhältlich.

Vorteile von WLAN Mesh mit FRITZ!

- Schnelles, stabiles WLAN überall: Der größte Vorteil des WLAN Mesh von FRITZ! ist die intelligente Datenverteilung im gesamten Mesh-Netzwerk. Ein WLAN mit einem Namen und einem Passwort sorgt für optimalen Datenempfang!

- Optimaler Datendurchsatz: Innovative Technologien wie WLAN Mesh Steering, Intelligent Cross Band Repeating, Beamforming und Autokanalwahl sorgen für beste Signalstärke im Heimnetz.

- Individuell und modular: Jedes Zuhause ist anders. Daher kann das WLAN Mesh von FRITZ! ganz einfach erweitert werden, bspw. mit FRITZ!Repeatern oder FRITZ!Powerline-Produkten.

- Ein Tastendruck für alle Verbindungen: Der Aufbau eines Mesh-Netzwerks erfolgt bei FRITZ! ganz einfach per Knopfdruck an den Geräten. - Sicheres Surfen: Das umfassende Sicherheitskonzept des WLAN Mesh von FRITZ! schützt die Daten der Anwender. Alle FRITZ!-Produkte erhalten regelmäßig Updates, die sowohl neue Funktionen bereitstellen als auch die Sicherheit verbessern.

- Alles im Blick: Dank der grafischen Mesh-Übersicht in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche haben Anwender ihr gesamtes Netz im Blick und können alle Einstellungen und Updates zentral vornehmen.

- Kostenlos für viele FRITZ!-Produkte: AVM stellt vielen FRITZ!-Produkten die Mesh-Funktionalität kostenlos per Update zur Verfügung. Alle FRITZ!-Produkte mit der Software FRITZ!OS 6.90 oder höher sind Mesh-fähig

