"Das Quartett": ZDF dreht zweiten Fall für neue Samstagskrimireihe

Zwei Todesfälle in einem Mehrfamilienhaus fordern das vierköpfige Team vom K14 der Mordkommission Leipzig in ihrem neuen Fall. Die neue Folge des ZDF-Samstagskrimis "Das Quartett" mit dem Arbeitstitel "Immer schön grüßen" entsteht derzeit in Leipzig und Berlin. In den Hauptrollen spielen Anja Kling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker. Die Episodenrollen sind unter anderen mit Johann von Bülow, Robert Stadlober, Martin Brambach, Johanna Gastdorf und Bernd Michael Lade besetzt. Wie beim ersten Teil stammt das Drehbuch aus der Feder von Ina Jung und Friedrich Ani, Regie führt erneut Vivian Naefe.

In einem Leipziger Altbau kommen zeitgleich zwei Mieter ums Leben: Ein Mann stirbt an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, da er offenbar seinen Grill in der Wohnung auskühlen ließ. Eine Frau wird im Wäschekeller erschlagen aufgefunden. Vor allem der zweite Todesfall gestaltet sich für das Team der Mordkommission - Maike Riem (Anja Kling), Pia Walther (Annika Blendl), Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Kriminaltechniker Linus Roth (Anton Spieker) - kompliziert. Der Verdacht fällt schnell auf den aufbrausende Bernd Siebert (Martin Brambach), der die Leiche seiner Lebensgefährtin entdeckt hat. Das Paar soll sich in letzter Zeit häufig gestritten haben. Auch Hausbesitzer Alexander Rotte (Johann von Bülow) gerät ins Visier der Ermittlungen, als das Team von Lehrerin Heidi Drechsler (Johanna Gastdorf) erfährt, dass er starken Druck auf die Bewohner ausübt, damit diese ausziehen. Er plant ein lukratives Ärztehaus an dieser Stelle. Ein eigenwilliger Mikrokosmos, in den Maike und ihr Team geraten sind - ein Mietshaus voller Streit, Lügen und Heimlichkeiten. Hängen die beiden Todesfälle zusammen? Je intensiver die Kommissare ermitteln, desto komplexer entwickelt sich ihr neuer Fall.

Gedreht wird bis Ende September. Produzentin ist Susanne Freyer, Akzente Film- und Fernsehproduktion, Producerin Judith Fülle. Die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

