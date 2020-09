Netto

Tolle Mitarbeiter, viele regionale Produkte und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis:

Netto steigert Kundenzufriedenheit deutlich

Bild-Infos

Download

Stavenhagen (ots)

Mit großartigen 17 Basispunkten steigert Netto die Globalzufriedenheit seiner Kunden erheblich, berichtet der Kundenmonitor 2020 der ServiceBarometer AG. Damit kann sich Netto auf Platz 4 der Discounter in Deutschland verbessern.

Wesentliche Gründe für die positive Kundenresonanz liegen nach den Daten der diesjährigen Studie in einer deutlichen Verbesserung der Wahrnehmung des Preis-/Leistungsverhältnisses und des Produktangebotes. Dabei konnte nicht nur die Qualität der angebotenen Food- und Non Food-Artikel, insbesondere der Eigenmarken, sondern auch die Vielfalt der Auswahl vergrößert werden. Deutlich fällt außerdem das Angebot an regionalen Produkten ins Auge, das von allen Discountern am besten bewertet wurde.

"Wir freuen uns insbesondere auch über die sehr positive Entwicklung bei der Gestaltung des Marktes und der Übersichtlichkeit des Warenangebots," sagt Ingo Panknin, CEO der Netto ApS & Co. KG. "Das zeigt, dass wir mit der Umgestaltung auf unser neues Einrichtungskonzept auf dem richtigen Weg sind."

Möglich wurden die positiven Rückmeldungen aber nicht zuletzt durch das Engagement des gesamten Netto-Teams. Denn bei der Freundlichkeit, der Verfügbarkeit im Markt sowie der fachlichen Auskunft erreichten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils sogar den besten Wert aller Discounter.

Diese insgesamt hervorragenden Ergebnisse führten in der Konsequenz auch zu einer Steigerung der Weiterempfehlungsbereitschaft der Netto-Kunden.

Pressekontakt:

Netto ApS & Co. KG

Markus Ungruhe

Leiter Marketing & Kommunikation

E-Mail: markus.ungruhe@netto.de



Kirsten Geß Consulting Kirsten Geß

E-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.de

Telefon: 0170/2775806

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell