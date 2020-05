PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH

Christoph Mertens ist neuer Geschäftsführer der PKF München IT Solutions GmbH

München (ots)

Christoph Mertens ist seit dem 1. Mai 2020 Geschäftsführer der PKF München IT Solutions GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH. Zusammen mit Co-Geschäftsführer Florian Laudenbach wird er den Auf- und Ausbau der fachlichen Beratungsleistungen und die digitale Lösungsentwicklung vorantreiben.

Christoph Mertens ist Experte für Finance Performance Management und Advanced Analytics. Er war zuletzt bei der avantum consult AG tätig, bei der er Kunden branchenübergreifend in Finance-Transformation-Projekten beraten und den Bereich Advanced Analytics aufgebaut hat. Davor verantwortete er viele Jahre die BI-Strategie sowie das digitale Vorstands- und Konzernberichtswesen im Corporate Controlling der Bilfinger SE.

"Mit Christoph Mertens haben wir die Geschäftsführung mit einer erfahrenen Führungspersönlichkeit verstärkt. Sein Wissen im Finance-Bereich und sein Know-how rund um die digitalen Trends der Advanced Analytics werden uns helfen, das Wachstum bei PKF München weiter zu fördern", sagt der Geschäftsführende Partner Alexander Paul.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir die Marktposition des Unternehmens für Finance Performance Management weiter ausbauen werden. Insbesondere das Zusammenspiel mit den vorhandenen Kernkompetenzen aus Wirtschaftsprüfung und Beratung im weltweiten PKF-Netzwerk bietet für die PKF München IT Solutions viel Potenzial", sagt Mertens.

Über PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH

Die PKF Industrie- und Verkehrstreuhand (IVT) betreut als partnergeführte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft am Standort München internationale Konzerngesellschaften, mittelständische Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie Privatpersonen. Mehr als 120 Mitarbeiter stehen für mandantenorientierte Dienstleistungen und individuelle Beratung mit breitgefächertem Portfolio. PKF IVT ist Mitglied von PKF International, einem der größten internationalen Netzwerke unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften mit einem Jahresumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar. PKF International beschäftigt global rund 18.000 Mitarbeiter an 400 Standorten in 150 Ländern.

