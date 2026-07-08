Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Tee Report 2026: Tee trifft Zeitgeist

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Hamburg (ots)

Im Tee Report 2026 zieht die deutsche Teewirtschaft Bilanz. Während Tee gerade trendet, könnte seine beliebte Vielfalt zunehmend von gesetzlichen Herausforderungen eingeschränkt werden.

Tee im Zeitgeist

Der Verbrauch stabil hoch. Keine inflationsbedingte Kaufzurückhaltung. Steigende Umsätze. Die deutsche Teebranche blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. Für Zuversicht sorgen zudem gesellschaftliche Entwicklungen, die das Interesse an Tees, Kräuter- und Früchtetees langfristig beflügeln.

Matcha macht es vor

Sinnbildlich für das Potenzial von Tee steht der anhaltende Matcha-Boom, der besonders bei jüngeren Zielgruppen Interesse an weiteren Teespezialitäten weckt. Hinzu kommen gesellschaftliche Trends wie ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein, Longevity, eine zunehmend pflanzliche Ernährung und der Wunsch nach Genuss ohne Alkohol, für die Tees sowie Kräuter- und Früchtetees mit ihren positiven Eigenschaften wie geschaffen sind.

Qualität und Innovation

Der bereits hohe Anteil an Bio-Produkten stieg erneut um fast zwei Prozentpunkte und lag bei 19,6 Prozent. Damit liegt er mehr als dreimal so hoch wie im übrigen Lebensmittelmarkt. Die von deutschen Herstellern entwickelten Cold Brew Teas haben sich fest etabliert. Als schnelle, unkomplizierte und kalorienarme Durstlöscher werden sie gerne gekauft. Auch die besonders in Deutschland beliebten Früchtetee-Mischungen legten 2025 um mehr als fünf Prozentpunkte zu. Die deutschen Hersteller sind mit ihren Kreationen weiterhin besonders innovativ.

Geliebte Vielfalt. Bedrohte Vielfalt.

Die Verbraucher schätzen und lieben die große natürliche Vielfalt, in der hierzulande Tees, Kräuter- und Früchtetees angeboten werden. Nach Einschätzung der neuen Vorsitzenden des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, Annemarie Leniger, ist diese Vielfalt jedoch gefährdet: "Wenn der Gesetzgeber bei Rückstandshöchstgehalten, Kontaminanten und der Bewertung natürlicher Inhaltsstoffe nicht zu einem vernünftigen, praxisnahen Weg zurückfindet, dann werden beliebte Sorten verschwinden", warnt sie. Und das, obwohl Tee ihrer Ansicht nach noch enormes Zukunftspotenzial hat: "Vegan, zuckerfrei, kalorienarm und gesund: Natürlicher geht es kaum", fasst sie wichtige Produktvorteile kurz zusammen.

Im Tee Report 2026 unter dem Titel: "Neue Märkte und Ideen. Tee setzt Impulse" finden Sie detaillierte Zahlen, Hintergründe und Trends sowie ein ausführliches Interview mit Annemarie Leniger. Direkt zum Report geht es hier.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

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