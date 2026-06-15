Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Feel free! Mit Cold Brew Teas alkoholfrei durch den Sommer

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Hamburg (ots)

Wenn in diesem Sommer die Gläser klirren, ist "Mindful Drinking" angesagt: Alkoholfreie Drinks liegen im Trend - und Cold Brew Teas sorgen dabei für den besonderen "Kick".

Coole Lösung mit Tradition

Cold Brew Teas wurden von deutschen Unternehmen entwickelt, um Tee, Kräuter- und Früchtetees schnell und unkompliziert zuzubereiten. Inspirationsquellen waren unter anderem klassische Teenationen in Asien, wo die Zubereitung im Cold-Brew-Verfahren seit Langem verbreitet ist. Die Beutel aus deutscher Produktion werden einfach mit eiskaltem Wasser aufgegossen - Eiswürfel nach Belieben dazugeben, und schon ist der Durstlöscher fertig: zuckerfrei, kalorienarm, wahlweise koffeinhaltig oder koffeinfrei und immer abwechslungsreich.

Zeitgeist im Glas

Weg vom Alkohol, hin zu einem gesundheitsbewussten Lifestyle - dieser Trend ist aktuell allgegenwärtig. Getränke wie Sparkling Teas, Eistees, raffinierte Mocktails und Cold Brew Teas sind bei allen angesagt, die nach alkoholfreien Alternativen suchen.

Heute Trend, morgen Hype?

"Nachdem Matcha bereits bei jüngeren Verbraucherinnen und Verbrauchern einen regelrechten Boom ausgelöst hat, entwickelt sich mit alkoholfreien Drinks auf Basis von Tee sowie Kräuter- und Früchtetees ein weiterer Trend", erklärt Kyra Schaper, Pressereferentin des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands. Für den Einstieg in die Welt des Mindful Drinking empfiehlt sie Cold Brew Teas: Sie lassen sich schnell und unkompliziert kalt zubereiten, sind ideal für erfrischende Kreationen.

Einladung zum Mindful Drinking

Für einen genussvollen Einstieg in die Welt der leichten Sommerdrinks hat der Deutsche Tee & Kräutertee Verband ein besonderes Rezept entwickelt: ein erfrischender Tee-Frosé auf Basis von Cold Brew Tea. Der stylische Drink erinnert an Slush-Eis im Glas und wird mit alkoholfreiem Rosé zubereitet. Viel Freude beim Mindful Drinking und ein unbeschwertes Sommergefühl!

REZEPT TEE FROSÉ

- für 250 ml (1 Glas) -

Zubereitungszeit: 5 Minuten + mind. 6 Stunden Gefrierzeit

ZUTATEN

250 g Roséwein ohne Alkohol

1 oder wahlweise 2 Beutel Cold Brew Tea z.B. Himbeer-Zitrone

5 frische Himbeeren

Deko

Frische Himbeeren, Zitronenzeste oder essbare Blüten

ZUBEREITUNG

Den Roséwein in ein Litermaß geben. Den Cold Brew Teebeutel in den Roséwein geben und 10 Minuten ziehen lassen. Nach der Ziehzeit den Teebeutel ausdrücken und entfernen. Den Tee-Rosé nun in eine Eiswürfelform geben und mindestens 6 Stunden im Gefrierschrank durchfrieren lassen. Zum Servieren die Eiswürfel aus dem Froster nehmen und 5 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann zusammen mit den frischen Himbeeren in einen leistungsstarken Mixer füllen und mixen, bis eine cremige, slush-artige Konsistenz entstanden ist. In ein Glas füllen, dekorieren und genießen!

TIPP

Wer mag, kann noch etwas Süße oder einen Spritzer Zitronensaft zugeben. Es können auch 2 Beutel Cold Brew Tea verwendet werden, um die gewählte Geschmacksnote weiter zu intensivieren.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

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