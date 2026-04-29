Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Annemarie Leniger neue Vorsitzende beim Deutschen Tee & Kräutertee Verband

Beim Deutschen Tee & Kräutertee Verband übernimmt Annemarie Leniger den Vorsitz

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Hamburg (ots)

Aus der Teebranche für die Teebranche

Als stellvertretende Vorsitzende ist Annemarie Leniger bereits seit 2014 ehrenamtlich für den Verband tätig und hat bisher den Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Die studierte Betriebswirtin ist Geschäftsführerin der Ostfriesischen Teegesellschaft und kommt damit direkt aus dem Kreis der deutschen Teeunternehmen. Sie folgt auf Frank Schübel von Teekanne, der die Verbandsarbeit in den vergangenen sechs Jahre maßgeblich geprägt hat. Unter seiner Leitung wurden viele für die Teebranche wichtige Projekte ins Leben gerufen und umgesetzt. Außerdem neu im Vorstand: Dr. Christian Mestwerdt, der wie Schübel Geschäftsführer bei dem Unternehmen Teekanne ist.

Kontinuität wahren und Vielfalt schützen

Tees, Kräuter und Früchtetees aus deutscher Produktion genießen hierzulande und international einen ausgezeichneten Ruf. Die positive Wahrnehmung will Annemarie Leniger weiter stärken.

"Tee ist ein gesundes, genussvolles und sicheres Lebensmittel, das unser Leben vielfältig bereichert. Gleichzeitig setzen immer strengere gesetzliche Regulierungen die sensiblen Lieferketten für Tee und Kräutertee unter Druck. Wir brauchen eine Regulierung, die sachgerecht und praxisnah ist", mahnt sie zu mehr Zurückhaltung bei Gesetzen, die die Handlungsfähigkeit der Teeunternehmen weiter unnötig einschränken. Auch künftig will Leniger die Interessen der Branche im Dialog mit politischen Entscheidungsträgern in Deutschland und auf EU-Ebene klar vertreten.

Verantwortung leben statt verordnen

Die deutschen Teeunternehmen investieren viel und machen sich stark dafür, dass der Tee in seiner Vielfalt und in seiner hohen Qualität erhalten bleibt. Nachhaltigkeit hat dabei einen besonders hohen Stellenwert.

"Bei unseren Mitgliedsunternehmen sind Verbraucherschutz und soziale Verantwortung seit langem gelebte Praxis. Die Nachhaltigkeitsgesetzgebung zielt zwar in die richtige Richtung. Die Umsetzung jedoch lähmt unsere Mitgliedsunternehmen und bringt in den Ursprungsländern mehr Probleme als dass sie hilft", betont Annemarie Leniger. Dagegen möchte Leniger weiterhin auf Gesetze dringen, die vor Ort tatsächlich Probleme lösen und Unternehmen dabei unterstützen.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

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