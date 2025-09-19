dss+

dss+ ernennt John Alexander zum Vorstandsvorsitzenden

Geneva (ots/PRNewswire)

dss+ gibt heute die Ernennung von John Alexander, einem langjährigen Vorsitzenden sowie Investor in globalen Beratungsunternehmen und ehemaligen Geschäftsführer von ERM, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bekannt.

Alexander war von 2008 bis 2017 als Geschäftsführer von ERM tätig, bevor er von 2017 bis 2019 dessen Vorsitzender wurde. Er leitete das Beratungsunternehmen durch eine Reihe von Private-Equity-Investitionszyklen und führte die Wertsteigerung des Unternehmens von etwa 500 Millionen Dollar auf mehr als 2 Milliarden Dollar.

Seit seinem Ausscheiden als Geschäftsführer bei ERM hat Alexander mehrere Funktionen als Vorsitzender und Investor bei weltweit anerkannten, von Private Equity unterstützten Beratungsunternehmen wahrgenommen. Er kam 2017 zu HKA, unterstützte das Führungsteam bei der erfolgreichen Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen und ist auch heute noch als Führungskraft tätig. Alexander leitet die PA Consulting Group seit 2018 als Vorsitzender sowie Investor, arbeitet mit Carlyle zusammen, um einen starken Exit zu sichern, leitet einen geplanten Nachfolgeprozess und arbeitet mit Jacobs, dem derzeitigen Mehrheitsaktionär, zusammen.

„Wir freuen uns über die Ernennung von John Alexander zu unserem neuen Vorstandsvorsitzenden", sagte Davide Vassallo, Geschäftsführer von dss+. „Seine enorme Erfahrung im Bereich der Unterstützung von Unternehmen bei deren Wachstum, sowohl organisch als auch durch Fusionen und Akquisitionen, wird entscheidend sein, wenn wir dss+ in der nächsten Wachstumsphase weiter ausbauen sowie den Einfluss auf unsere Kunden in aller Welt verstärken."

Isabelle Pagnotta, Vorstandsmitglied von dss+ sowie Partnerin und Leiterin für Unternehmensdienstleistungen bei Inflexion, fügte hinzu: „Wir freuen uns, John im Vorstand von dss+ begrüßen zu dürfen. Seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Führung und dem Wachstum globaler Beratungsunternehmen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir das Wachstum von dss+ weltweit weiter beschleunigen."

Alexander hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Geowissenschaften, absolvierte den Senior Executive-Corporate-Finance-Kurs an der University of Oxford und ist Absolvent des Advanced Management Program (AMP) an der Harvard Business School.

„Während meiner gesamten Laufbahn habe ich es genossen, Organisationen durch Veränderungen und Wachstum zu führen", sagte Alexander. „dss+ transformiert Unternehmen und ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, die Transformation des Unternehmens zu leiten, das in der Lage ist, sein beeindruckendes Wachstum sowie seine Wirkung in einem breiten Branchenspektrum fortzusetzen."

Informationen zu dss+ dss+ ist der Partner für die betriebliche Transformation komplexer und risikoreicher Branchen. Wir unterstützen Organisationen dabei, entscheidende Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, Leistungsfähigkeit sowie Nachhaltigkeit zu erzielen – und damit den Grundstein für langfristigen Erfolg zu legen.

Durch die Kombination aus fundierter technischer Expertise, jahrzehntelanger Praxiserfahrung, modernen Methoden und datengestützten Erkenntnissen befähigen wir Teams, Denkweisen zu verändern, Unternehmenskulturen zu prägen sowie Fähigkeiten auf allen Ebenen nachhaltig aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf https://bit.ly/dssplus-bod

