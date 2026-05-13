Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Tee vereint die Welt. Und wirkt in jeder Hinsicht positiv.

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Hamburg (ots)

Am 21. Mai feiert der Deutsche Tee & Verband den Tag des Tees. Unter dem Motto Tee vereint die Welt steht dabei aus gutem Grund dieses Jahr Kenia im Mittelpunkt.

Tee als Entwicklungstreiber auf dem afrikanischen Kontinent

Seit 1903 im fruchtbaren Hochland Kenias die ersten Teepflanzen angebaut wurden, ist Tee hier rasant gewachsen. Heute exportiert Kenia Tee in über 90 Länder und ist gemessen an der erzeugten Menge größter Tee-Exporteur der Welt. Mehr als 6 Millionen Menschen sind entlang seiner Wertschöpfungskette beschäftigt. Der Anbau von rund 600.000 Kleinbauern geprägt, die ca. 60 % der Gesamtproduktion erzeugen. Für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Kenias ist Tee mittlerweile ein wichtiger Faktor.

Hochgenuss aus Höhenlagen

Tee wird in Kenia in den Höhenlagen entlang des Rift-Tals angebaut. Vulkanische, nährstoffreiche Böden und konstante Niederschläge bieten ideale Bedingungen für ertragreiche Pflanzen. Hauptsächlich wird Schwarztee produziert, doch auch Spezialitäten gewinnen an Bedeutung. Kyra Schaper, Presse-Referentin des Deutschen Tee & Kräutertee Verbandes, hat dazu zwei persönliche Tipps: "Orthodoxe Tees aus Kenia schmecken schön frisch und spritzig. Verfeinert mit etwas Milch bekommen sie einen eleganten Goldton. Wer Lust auf einen optischen Knaller hat, sollte sich von Purple Tea überraschen lassen. Diese Spezialität aus Kenia hat nicht nur einen hohen Polyphenol-Gehalt, sie schimmert mit Zitrone sogar in stylischem Pink. Mein Tipp für einen Erlebnistrip in Kenias Teewelt!"

Mit Tee wachsen die Chancen

Über 550.000 Tonnen Tee wurden 2025 in Kenia erzeugt. Damit zählt das Land inzwischen zu den großen Teenationen. Tee lässt in dem afrikanischen Land auch die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur wachsen. Nachhaltiges Handeln wird zunehmend wichtiger, um angesichts des Klimawandels den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Tee ist Teil einer positiven Entwicklung, die besonders Menschen in ländlichen Gebieten zugutekommt.

Tee vereint die Welt

Am Beispiel von Kenia zeigt die deutsche Teewirtschaft zum diesjährigen Tag des Tees, dass das nach Wasser beliebteste Getränk der Welt nicht nur ein einzigartiges Lebensmittel ist. Tee verbindet Menschen über Kontinente hinweg und öffnet neue Wege zur Teilhabe an Entwicklung, Kultur und Genuss.

Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg und setzt sich für die Interessen seiner Mitglieder ein. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Im Zentrum seines Engagements stehen der Verbraucherschutz, eine umsichtige gesetzliche Regulierung sowie die Definition und Umsetzung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Standards, die weltweit vorbildlich sind.

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

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