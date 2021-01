Sendinblue

Kostenlose Marketing Academy: Sendinblue startet Lernangebot mit Zertifizierung

- All-In-One Marketing-Plattform Sendinblue bietet mit der Academy kostenlose E-Mail-Marketing-Seminare in deutscher Sprache an - Inhalte für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet - Teilnehmende absolvieren acht Module in vier Stunden mit anschließender Zertifizierung

Europas führende Plattform für E-Mail Marketing, Sendinblue (www.sendinblue.de), launcht zum Beginn des neuen Jahres seine Academy in deutscher Sprache. Zum Auftakt lernen Interessierte im ersten Kurs, wie eine erfolgreiche E-Mail-Marketing-Strategie aufgestellt wird, um die Kundenbeziehungen zu stärken. Das kostenlose Seminar richtet sich an Anfänger*innen und Fortgeschrittene. In Zukunft möchte Sendinblue in weiteren Kursen Wissen rund um digitales Marketing vermitteln.

Diese Kenntnisse vermittelt die Sendinblue Academy

Das vierstündige Seminar besteht aus acht Themenblöcken. Neben den Grundlagen des E-Mail-Marketings und einer Einführung in die Sendinblue-Plattform vermitteln Expert*innen außerdem grundlegendes Wissen zum Thema Datenschutz sowie A/B-Testing. Auch die Themen der Empfängerverwaltung und Segmentierung sowie der Aufbau von Adresslisten spielen eine zentrale Rolle. Zudem lernen die Teilnehmenden, wie Kampagnen geplant, Reports erstellt und Erfolge gesteigert werden können.

Ablauf des Seminars

Die Academy ist für Personen mit und ohne Vorkenntnissen konzipiert. Mit einem pädagogischen Ansatz behandelt das Seminar die Grundlagen des E-Mail-Marketings und eignet sich für alle Personen, die ihr Wissen dazu erweitern möchten.

Die acht Module bestehen aus insgesamt 62 Videos mit einer Dauer von zwei bis zehn Minuten. So können Teilnehmende ihr Seminar individuell zeitlich einteilen. Am Ende eines jeden Moduls fragt ein Quiz die wichtigsten Inhalte ab, damit die Teilnehmenden optimal auf den Abschlusstest vorbereitet sind. Dieser dauert circa 60 Minuten und muss für die Ausstellung eines Zertifikats mit einer Quote von 90 Prozent bestanden werden.

Maximilian Modl, Managing Director Sendinblue Deutschland, erklärt:

"Als Europas führende Plattform für E-Mail-Marketing möchten wir insbesondere in Anbetracht der aktuellen Lage Anfänger*innen und Fortgeschrittenen Kompetenzen des digitalen Marketings vermitteln. Neben unserem Covid19-Förderprogramm ist die Academy eine weitere Ressource, um KMUs und lokalen Unternehmen bei ihren Digitalisierungsambitionen unter die Arme zu greifen.

Unsere Expert*innen zeigen in den Videos anschaulich die wichtigsten Themen auf und geben Tipps und Tricks für die Umsetzung erfolgreicher E-Mail-Marketing-Kampagnen. Damit wollen wir auch Personen, die sich noch nicht mit E-Mail Marketing beschäftigt haben, einen leichten Einstieg bieten. Mit der Zertifizierung und der kostenlosen Teilnahme eignet sich das Seminar zudem besonders für Berufseinsteiger*innen und Studierende: Bei der Bewerbung können zertifizierte Kenntnisse im E-Mail-Marketing nachgewiesen werden. Durch die flexible Zeiteinteilung der einzelnen Module können auch Berufstätige an unserer Academy teilnehmen."

Alle Informationen zur Sendinblue Academy finden Sie hier:

https://de.sendinblue.com/academy

Über Sendinblue

Sendinblue (www.sendinblue.de) ist Europas führende All-in-One Plattform für digitales Marketing. Der SaaS-Anbieter unterstützt Unternehmen jeder Größe beim Auf- und Ausbau ihrer Kundenbeziehungen und bietet seinen Nutzern innovative Tools für Direktmarketing (E-Mail, SMS, Chat), Marketing Automation, Customer Relationship Management sowie Retargeting. 2012 von Armand Thiberge gegründet, fusionierte das Unternehmen im Jahr 2019 mit dem deutschen Marktführer Newsletter2Go. Seit 2020 tritt die Plattform unter der Dachmarke Sendinblue auf. Das deutsch-französische Unternehmen beschäftigt derzeit 400 Mitarbeitende in seinen Büros in Paris und Berlin sowie in Noida, Seattle und Toronto. Die 70 in Deutschland tätigen Teammitglieder werden von Geschäftsführer Maximilian Modl geleitet.

