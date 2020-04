Sendinblue

Nach Fusion: Newsletter2Go heißt künftig Sendinblue

Berlin (ots)

- Der deutsche E-Mail-Marketing-Marktführer Newsletter2Go wird eins mit der französischen Dachmarke Sendinblue

- Gemeinsam als Europas Nummer 1 gegen internationale digitale Giganten

- DSGVO-konform und höchster Servicestandard für Kunden

Die bereits fusionierten, digitalen Marketingunternehmen Newsletter2Go und Sendinblue verfolgen ab sofort eine Einmarkenstrategie und treten gemeinsam unter dem Namen Sendinblue (www.sendinblue.de) auf. Nach dem formalen Zusammenschluss 2019 gibt das deutsch-französische Unternehmen nun seine neue strategische Ausrichtung bekannt. Unter einem gemeinsamen Markenauftritt nimmt Sendinblue die europäische Vorreiterrolle für digitales Marketing ein und positioniert sich so im internationalen, vor allem amerikanischen Wettbewerb. Im Rahmen des Wachstumskurses möchte das Unternehmen in diesem Jahr zudem das bestehende Team um 100 auf über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitern.

Die europäische Lösung für digitales Marketing

Die beiden Unternehmen sind in ihren Heimatmärkten Frankreich sowie Deutschland bekannt als die führenden Plattformen für digitales Marketing und insbesondere für E-Mail-Marketing. Mit der Fusion stellt Sendinblue nun das größte europäische Unternehmen in diesem Bereich dar. Neben der Software für den Versand von Newslettern per E-Mail und SMS bietet die Plattform ihren Kunden auch individuelle Landingpages und Anmeldeformulare, Kundenbeziehungsmanagement, Facebook Ads, Retargeting und Chatlösungen.

Anspruch auf europäische Marktführerschaft

Mit dem gemeinsamen Auftritt stärkt das TÜV-zertifizierte und DSGVO-konforme Unternehmen seinen Anspruch, die erste Anlaufstelle für E-Mail und digital Marketing bei europäischen Unternehmen zu sein. Bereits vor dem Zusammenschluss zeichneten sich sowohl der französische Anbieter Sendinblue als auch der deutsche Marktführer Newsletter2Go als Vorreiter im Datenschutz aus. Die Server stehen in Deutschland und gewährleisten somit, dass keine Daten außerhalb Europas gespeichert werden - ein mittlerweile eminenter Wettbewerbsvorteil gegenüber amerikanischen Anbietern. Im Zuge der Internationalisierung setzt Sendinblue zudem auf Kundenservice in sechs Sprachen, der rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar ist.

Neuer Name - gewohnter Service

Auch unter der Dachmarke Sendinblue bleiben die angebotenen Leistungen bestehen. Bestandskunden können daher wie gewohnt mit der Plattform arbeiten, ohne sich an eine veränderte Handhabung gewöhnen zu müssen. Mit seinem Leistungsspektrum unterstützt Sendinblue Unternehmen bei der Planung und Durchführung von digitalen Marketingmaßnahmen.

Steffen Schebesta, Managing Director Sendinblue Deutschland und Newsletter2Go-Gründer, kommentiert:

"Unsere Vision ist es, das Airbus des digitalen Marketings zu werden. Der Fokus auf die Marke Sendinblue ist daher ein wichtiger Schritt für unser gemeinsames Wachstum. Als deutsch-französisches Unternehmen treten wir den Plattformen aus Übersee selbstbewusst mit europäischer Expertise entgegen und schützen aktiv unsere Kunden gemäß der 2018 erlassenen europäischen DSGVO vor Datenklau."

Armand Thiberge, Gründer und CEO Sendinblue, ergänzt:

"Der Zusammenschluss von Sendinblue und dem deutschen Marktführer Newsletter2Go ist nun endgültig vollbracht. Mit dem Fokus auf unsere Dachmarke bündeln wir unsere Kräfte, um gemeinsam neue Maßstäbe für digitales Marketing in Europa zu setzen. Dafür brauchen wir jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter - in Deutschland und an allen anderen Standorten. Wir freuen uns daher sehr über die deutsch-französische Freundschaft, die unsere Belegschaft verbindet und aus ehemaligen Mitbewerbern ein außergewöhnliches Team mit gemeinsamen Ambitionen schuf."

Über Sendinblue

Sendinblue (www.sendinblue.de) zählt zu Europas führenden Plattformen für digitales Marketing. Der SaaS-Anbieter entwickelt unter anderem Software für Direktmarketing (Newsletter, SMS, Chat), Customer Relationship Management und Retargeting. 2012 von Armand Thiberge gegründet, fusionierte das französische Unternehmen im Jahr 2019 mit dem deutschen Marktführer Newsletter2Go. Seit 2020 tritt die Plattform unter der Dachmarke Sendinblue auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Paris sowie in Berlin, Neu Delhi, Seattle. Die 70 in Deutschland tätigen Mitarbeiter werden von den Geschäftsführern Steffen Schebesta (Gründer von Newsletter2Go) und Maximilian Modl geleitet.

Pressekontakt:

Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | +49.30.403647.613

Sarah-Lena Knust | sarah-lena.knust@tonka-pr.com | +49.30.403647.615

Original-Content von: Sendinblue, übermittelt durch news aktuell