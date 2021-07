Foxit Europe GmbH

Foxit launcht PDF SDK 8.0: erweiterte Funktionen für Zusammenarbeit und Barrierefreiheit

Neue Major Version bietet mehr Geschwindigkeit, Kontrolle und Funktionen für Entwickler

Berlin (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, kündigte heute den Launch von Foxit PDF SDK 8.0 an. Die neue Major Version bietet Entwicklern erweiterte Funktionen im Bereich Zusammenarbeit und Barrierefreiheit. Foxit PDF SDK basiert auf einem modernen Technologie-Stack, der sich perfekt in die von Entwicklern genutzten Plattformen integrieren lässt. Das PDF SDK zielt darauf ab, Softwareentwicklern jeder Branche zu helfen, Anwendungen mit robuster PDF-Funktionalität zu erstellen, indem es die beliebtesten Entwicklungssprachen und Frameworks nutzt.

Noch einfacher: Zusammenarbeit und User-Berechtigungen

PDF SDK 8.0 enthält zahlreiche neue Funktionen, um die Experience von Entwicklern kontinuierlich zu verbessern und deren Bedürfnisse zu erfüllen. Foxit hat erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit hinzugefügt, die alle Anmerkungen und Seitenbearbeitungen zwischen mehreren Instanzen des PDF-Viewers im Browser synchronisieren. Mit der neuen Version ist es außerdem einfacher geworden, das SDK in der eigenen Anwendung eines Entwicklers einzusetzen und den Echtzeit-Zugriff für jeden Benutzer zu verwalten. Entwickler können zudem den Zugriff und die Berechtigungen von PDFs steuern sowie Funktionen und Schaltflächen in der Symbolleiste deaktivieren.

"Foxit PDF SDK wird ständig weiterentwickelt und angepasst, um sicherzustellen, dass wir Entwicklern die richtigen Tools zur Verfügung stellen, da sich auch ihre Anforderungen und Projekte weiterentwickeln", sagt Albano Moura, Product Line Manager für Developer Solutions bei Foxit SDK. "Unsere nahtlose und zuverlässige Lösung funktioniert mit 100 % aller PDF-Dateien über alle Standards hinweg und wird von einigen der namhaftesten Unternehmen in allen wichtigen Branchen eingesetzt, darunter Banking, Engineering, Versicherungswesen, Dokumentenmanagement, Compliance und Gesundheitswesen."

Mehr Barrierefreiheit

PDF SDK 8.0 enthält außerdem brandneue Barrierefreiheit-Funktionen, darunter die Unterstützung von hohem Kontrast und ein Text-to-Speech-Tool. Erweiterte Formularfunktionen wurden integriert - darunter zusätzliche Steuerelemente für Formularfeldoptionen, Widgets, erweiterte Formulare und XFA-Unterstützung. Die neue Version bietet außerdem Unterstützung für in PDF-Dateien eingebettetes JavaScript, um Usern mehr Kontrolle zu ermöglichen. Entwickler erhalten nun Support für externe URL-Hyperlinks, GoTo-Aktionen und programmatische Anmerkungen. Die Lösung integriert erweiterte Formularfeldlogik, einschließlich Formularvalidierung, dynamischer mathematischer Berechnungen und Interaktionen mit browser-nativen Funktionen.

Foxit PDF SDK 8.0 ist für alle wichtigen Plattformen verfügbar, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS, Android, UWP und Web, und enthält einige der fortschrittlichsten Technologien in der PDF-Branche. Einige der Funktionen von Foxit PDF SDK 8.0 sind:

Erstklassige Rendering-Qualität

Schnellere und präzisere Rendering-Geschwindigkeit als bei Konkurrenzlösungen

Optimierung für mobile Endgeräte

Weltweiter Support

Die Funktion "Out of Memory Management" stellt sicher, dass sich das SDK automatisch von allen anomalen Ereignissen erholt, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Besseres Handling von Schriftarten: Ein Algorithmus zum Abgleich von Schriftarten kann genau bestimmen, welche Ersatzschriftart der ursprünglichen, nicht eingebetteten Schriftart am ähnlichsten ist, und verwendet diese zur Anzeige des Textes.

Mehr über Foxit PDF SDK erfahren Sie unter https://developers.foxit.com/.

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien sowie Signieren von Dokumenten bereit. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Volume Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.

Foxit hat über 650 Millionen Anwender und über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa (mit Sitz in Berlin) und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte https://foxit.com.

Original-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell