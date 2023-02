OCC Assekuradeur GmbH

TOP 100-Wettbewerb: OCC Assekuradeur zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet

Lübeck (ots)

Die OCC Assekuradeur GmbH wird zum dritten Mal in Folge mit dem TOP 100-Siegel der innovativsten Mittelständler in Deutschland ausgezeichnet.

Nach 2021 und 2022 überzeugte der Lübecker Spezialist für die Versicherung von Liebhaber-Fahrzeugen auch in diesem Jahr eine Jury in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren mit seinen innovativen Lösungen.

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchte der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien OCC Assekuradeur anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg.

Prof. Dr. Franke, wissenschaftlicher Leiter von TOP 100: "Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt. Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien."

OCC Assekuradeur konnte die Jury vor allem mit neuen Vertriebs-Strategien und innovativen Produkt-Lösungen überzeugen. So unterstützt das Lübecker Unternehmen seine Vertriebspartner mit der kostenlosen OCC-Digital Akademie und punktet bei Kunden mit datengetriebenen, transparenten Versicherungslösungen, neuen Services wie der digitalen OCC-Wallet, dem modernen Kundenportal oder der digitalen Selbstbewertung von automobilen Liebhaberfahrzeugen mit einer der größten Datenbanken der Branche.

Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei OCC: "Nun bereits zum dritten Mal in Folge zu den 100 innovativsten Mittelständlern in Deutschland zu gehören, ist insbesondere der Verdienst herausragender Teamleistungen und basiert auf dem unbedingten Willen zur stetigen Weiterentwicklung. Wir fühlen uns abermals bestätigt, dass die Absicherung von klassischen Automobilen und unsere zukunftsweisende Digitalstrategie ausgezeichnet harmonieren. Als kundenorientierter Versicherungsanbieter haben wir dabei immer das Wohl der Community und unserer Geschäftspartner im Fokus und können somit neue Maßstäbe setzen. Diese Spezialisierung hat den erfreulichen Nebeneffekt, dass wir uns in den letzten Jahren enorme Wettbewerbsvorteile erarbeiten konnten."

Für das TOP 100-Siegel 2023 hatten sich insgesamt 550 mittelständische Unternehmen beworben (bis zu 200 Mitarbeiter groß), 300 von ihnen waren erfolgreich.

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird die Top-Innovatoren am 23. Juni in Augsburg auf dem Deutschen Mittelstands-Summit auszeichnen. Der Moderator ist auch Mentor des Innovationswettbewerbs.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de.

Über OCC:

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten DACH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Basel 110 Mitarbeiter.

