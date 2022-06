TOP 100-Wettbewerb: Ranga Yogeshwar gratuliert OCC Assekuradeur / Neue OCC-Geschäftsleitung komplettiert

OCC Assekuradeur GmbH

Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar würdigt die OCC Assekuradeur GmbH aus Lübeck anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind.

Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte OCC Assekuradeur in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovationsförderndes Top-Management".

Andreas Vietor (Product & Operations) und Nina Schmal (Marketing & Sales) leiten seit April 2022 die Geschäfte des Lübecker Spezialisten für Oldtimerversicherungen. Das neue OCC-Managementboard wird durch die beiden Prokuristen Marcel Neumann (Chief Sales & Product Officer) und Christian Pursch (Chief Operating Officer) sowie durch Torsten Jaeger (Chief Data Officer), Till Waitzinger (Chief Representation Officer) und Daniela Friedrich (Chief Marketing Officer) komplettiert.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

Über OCC

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten DACH-Region. Unter der Geschäftsführung von Nina Schmal (Marketing & Sales) und Andreas Vietor (Product & Operations) beschäftigt das Unternehmen an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 100 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter: www.occ.eu

