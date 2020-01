brainbows informationsmanagement gmbh

Schwarzenegger Auktion: 900,000 Euro für Klimaschutz

Kitzbühel (ots)

Voller Erfolg für Arnold Schwarzeneggers erstes Charity Dinner in Kitzbühel.

"Hört nicht auf die Pessimisten," sagte Arnold Schwarzenegger zu seinen Gästen beim ersten Charity Dinner für den Klimaschutz in Kitzbühel. Und er erklärte: "Letztes Jahr haben mir die Leute gesagt, dass eine weitere Veranstaltung in Kitzbühel nicht funktionieren wird - dass es schon zu viele Partys gibt und wir keine weitere Benefizveranstaltung brauchen. Und heute sind wir völlig ausverkauft und sammeln ein Vermögen für eine großartige Sache. Aber ich sage immer, es gibt keinen "self-made man". Ohne unser fantastisches Team und ohne Sie alle, die Tickets gekauft haben, hätten wir das nicht geschafft. Vielen Dank an Sie alle, die diesen Abend zu einem Erfolg gemacht haben."

Auch wenn der Anlass ein durchaus ernster war, so tat dies dem Unterhaltungswert des Charity Events keinen Abbruch: Den 150 Gästen - darunter Promis wie Sportlegenden Franz Klammer, Lindsey Vonn, Hans Knauß sowie Lothar Matthäus, Hansi Hinterseer, Model Barbara Meier mit Gatten Klemens Hallmann, Rene und Nathalie Benko - wurde ein außergewöhnliches und unterhaltsames Programm sowie traditionelle österreichische Küche geboten. Sehr kurzweilig dann auch die Versteigerung, durch die der berühmte Auktionator Simon de Pury mit Humor, Witz und Nachdruck führte und geschickt und elegant die ein oder andere Versteigerungssumme in die Höhe schraubte. Unter den Hammer kamen Kunstwerke, Requisiten aus Schwarzenegger-Filmen, Schmuck und exklusive Aktivitäten. Besonders begehrte Auktionsgegenstände waren beispielsweise eine Trainingseinheit mit Arnold selbst, eine signierte Lederjacke aus dem Film Terminator 2 oder ein Selbstporträt von Silvester Stallone. Der amerikanische Komiker, Schauspieler und Fernsehmoderator Matt Iseman führte durch den Abend, der auch dank der beiden Unterstützer, VisionOne und Audemars Piguet, hochkarätig ausgerichtet war.

Die 900.000 Euro gehen an die "Schwarzenegger Climate Initiative", die u.a. weltweit Klimaprojekte wie die "Grüne Lunge Ugandas" des Jane Goodall Instituts oder "Solar Skills and Environmental Education" in Äthiopien von "Jugend eine Welt" unterstützt und die jährliche internationale Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien organisiert. . Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative: "Wir sind so dankbar für jeden Euro, den wir heute Abend zur Unterstützung unserer Bemühungen bekommen haben. Wir sind überwältigt von dem Betrag und dankbar für die großzügigen Spenden." Offenbar wollten an diesem Abend die Bieterinnen und Bieter in Kitzbühel unbedingt ein Teil der "Climate Action" sein.

Fotos unter: www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/pressroom

