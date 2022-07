Klinik Buchinger Wilhelmi GmbH

Buchinger Wilhelmi: Die neue FASTENBOX für zu Hause

Überlingen (ots)

+++Erstmals bietet Buchinger Wilhelmi ein fünftägiges Reset-Programm für zu Hause an+++Die FASTENBOX richtet sich an Menschen, die ihre Essgewohnheiten ändern, ihrem Körper eine Auszeit gönnen oder frühzeitigen Alterungsprozessen sowie Krankheiten vorbeugen möchten+++Das Programm ist so ausgelegt, dass es sich leicht in den Alltag integrieren lässt und mehrmals im Jahr angewendet werden kann+++Dieser Reset kann dazu beitragen, überschüssiges Fett und Gewicht zu verlieren, Insulinresistenz zu verringern sowie den Blutdruck und den Fett- und Glukosestoffwechsel zu normalisieren+++

Bislang war Fasten nach dem Programm der weltweit führenden Fastenkliniken Buchinger Wilhelmi nur an den beiden Standorten in Überlingen und Marbella möglich. Jetzt bringen die Nachfahren des Klinik-Gründers Dr. Otto Buchinger ein Angebot für die eigenen vier Wände auf den Markt, das auf dem Fastenprogramm der Kliniken aufbaut: Die Buchinger Wilhelmi FASTENBOX.

Das speziell für die Anwendung zu Hause weiterentwickelte Programm basiert auf mehr als 100 Jahren klinischer Erfahrung und zahlreichen wissenschaftlichen Studien und Publikationen. Die Box ist im neuen Online Shop von Buchinger Wilhelmi unter www.buchinger-wilhelmi-shop.com erhältlich.

Die Buchinger Wilhelmi FASTENBOX

Die neue FASTENBOX enthält alles für einen fünftägigen Reset daheim. Die Basis des Programms bilden verzehrfertige Suppen aus Demeter- oder Bioland-zertifizierten Zutaten regionaler Herkunft. Sie werden mit kalt gepresstem Öl - reich an essenziellen Fettsäuren - sowie etwas Kichererbsenmus angereichert, das weitere gesunde Fette und einige pflanzliche Proteine liefert. Darüber hinaus beinhaltet die Box weitere unterstützende Produkte wie Fastenmineralien, zwei hochwertige Öle, wohltuende Kräutertees und vieles mehr, um die fünf Tage so effektiv und angenehm wie möglich zu gestalten.

Die Zutaten enthalten sehr wenige Kalorien und Kohlenhydrate - rund 600 kcal sind pro Tag vorgesehen -, dafür einen hohen Anteil gesunder Fette und wenige hochwertige Proteine. Die mitgelieferten Fastenmineralien helfen dabei, Krämpfe vorzubeugen und den Mineral-stoffhaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Ein weiteres einzigartiges Element der FASTENBOX sind die Ketose-Teststreifen (Ketosticks). Mit ihnen lässt sich auf einfache Weise messen, ob der Körper sich in der sogenannten Ketose (also im Fettabbaustoffwechsel) befindet. Das Paket beinhaltet außerdem einen ausführlichen User Guide mit Informationen zum Ablauf des Programms, Hintergrundwissen und hilfreichen Tipps zu den einzelnen Tagen. Zudem sind Rezepte für die Tage nach dem Fasten, der sogenannten Switchback Phase, enthalten. Denn für den therapeutischen Erfolg ist die Zeit nach dem Fasten von entscheidender Bedeutung.

Digitales Begleitprogramm

Ein wichtiger Bestandteil des Programms ist die tägliche Begleitung in Form von E-Mails, Videos und einem Onlineforum. Katharina Rohrer-Zaiser, Victor Wilhelmi und Leonard Wilhelmi, Urenkel:innen von Dr. Otto Buchinger, teilen ihr umfangreiches Wissen in täglichen Videobotschaften und begleiten so persönlich durch dieses besondere Programm. Das Onlineforum macht zusätzlich den Austausch zwischen Fastenden möglich und bietet die Gelegenheit, Fragen direkt an die Buchinger Wilhelmi Expert:innen zu schicken.

Victor Wilhelmi, Managing Director bei Buchinger Wilhelmi, erläutert: "Wir haben unser gesamtes Wissen komprimiert, um unsere Methode und die über 100-jährige Erfahrung den heutigen Anforderungen der Menschen anzupassen. Digitale Medien machen es möglich, Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt ein Programm zu bieten, dank dem vor allem der körperliche Aspekt des Fastens im Alltag erfahrbar wird. Es war schon immer die Vision meines Urgroßvaters, möglichst vielen Menschen das Fasten nahezubringen. Auf Basis unserer wissenschaftlichen Arbeit und umfangreichen klinischen Expertise haben wir dieses digital begleitete, stoffwechselaktivierende und revitalisierende Programm entwickelt mit dem Ziel, Menschen auch zu Hause dabei zu unterstützen, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen."

Details zur Buchinger Wilhelmi FASTENBOX

- Bestellbar unter: www.buchinger-wilhelmi-shop.com

- Preis: 199 EUR

- Lieferzeit je nach Land: 2-5 Tage

Über Buchinger Wilhelmi

Die in vierter Generation familiengeführten Buchinger Wilhelmi Kliniken mit Standorten in Überlingen am Bodensee und in Marbella, Spanien, feierten im Jahr 2020 das 100-jährige Bestehen der Fastenmethode nach Dr. Otto Buchinger, Mediziner, Philosoph und Pionier des Heilfastens. Zum Mitarbeitendenstab gehören heute an beiden Standorten knapp 20 Ärzt:innen, die ein breites Spektrum an Fachrichtungen wie Rheumatologie, Diabetologie und Kardiologie sowie der traditionellen Naturheilkunde Europas und anderer Kontinente abdecken. Diplomierte Krankenpfleger:innen, Physiotherapeut:innen, Ernährungsberater:innen, Psycholog:innen sowie Personal Trainer ergänzen das Team. Mit dem medizinisch-wissenschaftlichen Ansatz und einer eigenen Forschungsabteilung mit Veröffentlichungen in internationalen Fachmagazinen ist Buchinger Wilhelmi ein weltweit führender Anbieter für Heilfasten, Integrative Medizin und Inspiration. Mehr Informationen auf www.buchinger-wilhelmi.com

Original-Content von: Klinik Buchinger Wilhelmi GmbH, übermittelt durch news aktuell