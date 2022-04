PHOENIX

Frankreich wählt

Sonntag, 24. April 2022, 19.00 Uhr

Bonn (ots)

Am Sonntag stehen die französischen Wähler:innen vor einer wichtigen Entscheidung: Geben sie ihre Stimme dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron oder wählen sie die Rechtspopulistin Marine Le Pen zum neuen Staatsoberhaupt? Nachdem in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 10. April keine:r der insgesamt zwölf Kandidat:innen die absolute Mehrheit erreichen konnte, wird am 24. April 2022 die Stichwahl zwischen den beiden beliebtesten Anwärter:innen, Macron und Le Pen, durchgeführt.

Umfragen zufolge baute zuletzt Präsident Macron seinen Vorsprung gegenüber seiner Herausforderin Le Pen aus. Diese wiederum sicherte sich im ersten Wahlgang, insbesondere bei den jüngeren Wähler:innen, Sympathien. Die Entscheidung in Frankreich wird auch aus internationaler Sicht mit großer Spannung beobachtet. Während Macron einen deutlichen pro-europäischen Kurs verfolgt, könnte eine mögliche Wahl von Le Pen, die der rechtsextremen "Rassemblement National" angehört, die europäische Politiklandschaft neu aufrütteln.

phoenix berichtet am Sonntag ab 19.00 Uhr live zum Ausgang der Stichwahl in Frankreich. Moderatorin Anke Plättner begleitet das Ereignis gemeinsam mit der französischen Journalistin Elisabeth Cadot im Bonner Studio und fängt Reaktionen aus Deutschland und der Welt ein. Aus Paris berichtet phoenix-Reporter Michael Krons. Die ersten Prognosen werden um kurz nach 19.00 Uhr erwartet. Später schaltet phoenix dazu live zum Partnersender France2.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell