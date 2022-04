PHOENIX

UNICEF Deutschland nennt Krieg einen "absoluten Albtraum für die Kinder"

Der Pressesprecher von UNICEF Deutschland, Rudi Tarneden, hat sich für eine umfassende Integration von ukrainischen Kindern in den Aufnahmeländern ausgesprochen, damit sie sich von ihren traumatischen Erlebnissen erholen können. "Dieser Krieg ist ein absoluter Albtraum für die Kinder in diesem Land", sagte Tarneden im phoenix-Interview. Es sei wichtig, den Kindern eine stabile Umgebung sowie physische und psychische Sicherheit zu bieten, um langfristige Folgen zu vermeiden. Dies könne durch die Integration der Kinder in den Schulunterricht gelingen. Es sei wichtig, Solidarität mit den Geflüchteten zu zeigen und humanitäre Hilfe in den Zufluchtsländern zu leisten. Die Situation vor Ort sei "traumatisierend für alle". Auch nach der Flucht aus dem Kriegsgebiet sei die Gewalt in der Ukraine für Geflüchtete weiterhin durch Fernsehen und Handys "allgegenwärtig".

