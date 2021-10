Prof. Dr. Heino Stöver - Sozialwissenschaftliche Suchtforschung

127.000 Tote weniger im Jahr - wissenschaftliches Symposium liefert neue Erkenntnisse zu Möglichkeiten der signifikanten Senkung der Raucherquote in Deutschland

Frankfurt a.M. (ots)

Bei der 4. Fachtagung "Tobacco Harm Reduction - Diversifikation der Rauchentwöhnungsstrategien" widmeten sich die bekanntesten Lehrstuhlinhaber*innen, Suchtforscher*innen und Praktiker*innen im Bereich Tabakentwöhnung der Frage, wie der Kampf gegen die Tabakzigarette gewonnen werden könne. Nachdem der Drogen- und Suchtbericht der Bundesdrogenbeauftragten am 07.10.2021 erneut keine signifikante Senkung der Raucher*innenzahlen in Deutschland verkünden konnte, richteten die Referent*innen den dringenden Apell an die kommende Bundesregierung, bei der Gesundheitspolitik endlich umzudenken.

"In vielen Bereichen sind risikoreduzierte Produkte bereits eine anerkannte Säule der Anti-Drogenpolitik. Nur beim Tabak stellt man sich weiterhin quer, obwohl alle Kampagnen und gut gemeinten Ratschläge der vergangenen Jahre nicht geholfen haben. Schlechter als jetzt werden wir mit Sicherheit nicht dastehen, wenn wir einen risikobasierten Ansatz in der Tabakkontrollpolitik fahren würden.", so Organisator Prof. Dr. Stöver am Rande der Veranstaltung.

Die hochkarätigen Referent*innen zeigten auf der Fachtagung vielversprechende alternative Lösungsansätze, die es zur aktuellen Suchtpolitik gibt und wie grundsätzlich der Pfad in ein rauchfreies Deutschland im Jahr 2030 aussehen könne. Sie kritisierten aber auch, dass aktuelle wissenschaftliche Evidenzen auf politischer Ebene nicht in die Bewertung des Schadenspotenzials von E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinpouches einfließen würden:

Prof. Dr. Dirk Ziebolz (Oberarzt Universitätsklinikum Leipzig) ging auf die zahnmedizinische Bedeutung des Rauchstopps ein: "Auch die orale Gesundheit wird durch Zigaretten geschädigt. E-Zigaretten und Nikotinpouches sind gegenüber Zigaretten die deutlich risikoreduzierteren Alternativen. Dass macht sich auch umgehend in der Zahngesundheit bemerkbar. Da die Rauchreduktion und der Rauchstopp zu einer wichtigen Aufgabe der zahnmedizinischen Beratung gehören, muss die Aufklärung von Zahnärzten über Tobacco Harm Reduction deutlich verbessert werden."

Die Veranstalter werteten das Symposium insgesamt als Erfolg: "Es ist deutlich geworden, dass wir durch ein Festhalten am "Quit-or-Die" der Bundesregierung nicht zu einem rauchfreien Land werden können. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die größte Chance zur landesweiten Rauchentwöhnung in einer umfassenden Implementierung des Harm Reduction-Ansatzes liegt. Die Regulierung muss deshalb wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen und den Konsument*innen die sofortige Risikoreduzierung durch alternative Produkte wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer ermöglichen, statt sie zu erschweren", erklärte Veranstalter Prof. Dr. Heino Stöver.

Das ISFF vermittelt Interviewanfragen gerne an die Referent*innen.

Videomittschnitte des Symposiums werden in Kürze auf dem Youtube-Kanal von Prof. Dr. Stöver verfügbar sein. Sie finden diesen unter folgendem Link.

Zum ISFF

Das Institut für Suchtforschung (ISFF) an der Frankfurt University of Applied Sciences wurde 1997 ins Leben gerufen von Prof. Dr. Volker Happel, Prof. Dr. Dieter Henkel und Prof. Dr. Irmgard Vogt. Es sieht seine Aufgabe darin, Sucht in ihren verschiedenen Erscheinungsformen sowie die mit Sucht in Zusammenhang stehenden Probleme und Aspekte zu erforschen. Das Institut fördert den Ausbau von interdisziplinären Beziehungen zu Kooperationspartnern auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Forschungsprozesse und -resultate sollen in Lehre und Studium Berücksichtigung finden und nutzbar gemacht werden.

Seit dem Sommersemester 2009 ist Prof. Dr. Heino Stöver Professor an der Frankfurt UAS (ehemals FH FFM), Fachbereich 4 - Soziale Arbeit und Gesundheit (Schwerpunkt Sozialwissenschaftliche Suchtforschung) und seit 1. September 2009 geschäftsführender Direktor des ISFF.

Original-Content von: Prof. Dr. Heino Stöver - Sozialwissenschaftliche Suchtforschung, übermittelt durch news aktuell