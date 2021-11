LEONINE Studios

Bereits eine Million begeisterte Kinozuschauer für DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE!

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 startet am 29.09.2022 im Verleih von LEONINE Studios

Besuchermillionär nach nur drei Wochen: DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE konnte in Deutschland bereits eine Million Zuschauer in die Kinos locken und ist auf bestem Wege, der erfolgreichste deutsche Film des Jahres zu werden!

Das magische Abenteuer geht weiter: Der zweite Teil ist bereits unter der Regie von Sven Unterwaldt abgedreht. DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 wird am 29.09.2022 in die Kinos kommen!

Seit dem 14. Oktober 2021 erobert die sehnlich erwartete Verfilmung von Margit Auers Erfolgsbuchreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE die Kinoleinwand. Mit der Ankunft der neuen Klassenlehrerin Miss Cornfield und Mr. Morrison, dem Besitzer der magischen Zoohandlung wird es turbulent. Denn die Wintersteinschule ist eine besondere Schule. Hier finden Ida und ihre Freunde die treuesten Gefährten fürs Leben: Magische Tiere. Ein fantastischer, rasanter Abenteuerspaß für Kids und die ganze Familie!

Ida muss umziehen. Weg von ihrem Zuhause, ihrer Schule und vor allem: Weg von ihren Freunden. In der neuen Klasse tut sie sich schwer. Eines Tages verkündet ihre Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jedes Kind in der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ausgerechnet die beiden Außenseiter Ida und Benni erhalten als erste ihre neuen Gefährten, die Freunde fürs Leben werden sollen. Ida wird der Fuchs Rabbat an die Seite gestellt, Benni die Schildkröte Henrietta. Die magischen Tiere können nicht nur sprechen, sie haben alle auch einen ganz eigenen Charakter. Während Henrietta zwar etwas langsam ist, aber dafür fast 200 Jahre alt und sehr weise, ist Rabbat ebenso pfiffig wie gewitzt. Durch Rabbat wird Ida plötzlich zum Klassenstar und jeder möchte mit ihr befreundet sein. Benni bleibt dagegen ein Außenseiter. Doch wenigstens kann er mit Henrietta Skateboard fahren und seine Leidenschaft für Piraten teilen. In der Schule gibt es noch andere Aufregung: Immer wieder verschwinden Gegenstände, ein Schuldieb treibt sein Unwesen! Wilde Verdächtigungen zirkulieren und die spannende Suche nach dem Täter beginnt.

Erstmals kommt die mit allein in Deutschland über 7 Millionen verkauften Büchern und in 25 Sprachen übersetzte Kinder- und Jugendbuchreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE auf die große Leinwand. Das Kinoabenteuer für die ganze Familie rund um die wundervollen Geschichten von Autorin Margit Auer wird von Regisseur Gregor Schnitzler zum Leben erweckt. In den Hauptrollen sind Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl ("Timm Thaler oder das verkaufte Lachen"), Milan Peschel ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"), Justus von Dohnányi ("Das Pubertier"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt"), Stephan Luca ("Da muss Mann durch") und Marleen Lohse ("Club der roten Bänder - Wie alles begann") zu sehen. Max von der Groeben ("Lindenberg! Mach dein Ding"), Katharina Thalbach ("Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde") und Sophie Rois ("Burg Schreckenstein") leihen ihre Stimmen den magischen Tieren. Der Titelsong wird von Sasha gesungen.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE wurde produziert von Kordes&Kordes Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios, Wega Film Wien und Clever Production. Gefördert von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard und der Film- und Medienstiftung NRW, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien und FISA.

