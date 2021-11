LEONINE Studios

MOONFALL - actiongeladenes Blockbusterkino von Roland Emmerich

Kinostart am 3. Februar 2022

München (ots)

Für NASA-Offizierin Jo Fowler (Halle Berry) ist es die Mission ihres Lebens: Wird sie zusammen mit einer Handvoll Verbündeter das große Mysterium des Mondes aufdecken, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu bewahren?

Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn gestoßen und schickt ihn auf Kollisionskurs mit der Erde. Das Leben, wie wir es kennen, droht für immer ausgelöscht zu werden. Nur wenige Wochen vor der herannahenden Katastrophe ist die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Jo Fowler (Halle Berry) überzeugt zu wissen, wie sie die Menschheit retten kann. Doch nur zwei Mitstreiter sind auf ihrer Seite: Astronaut und Ex-Kollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley). Das kleine Team startet zu einer allerletzten Mission ins Weltall und macht eine unglaubliche Entdeckung: Unser Mond ist nicht das, was wir immer glaubten...

Nach "The Day after Tomorrow" und "2012" kommt Roland Emmerich zurück zu dem Genre, für das ihn seine Fans am meisten lieben, und begeistert mit starbesetztem Blockbusterkino, fulminanter Action und atemberaubenden Bildern. Mit viel Power und Smartness führt Jo Fowler alias Halle Berry ("John Wick 3") den Cast um Patrick Wilson ("Conjuring"-Trilogie) und John Bradley ("Game of Thrones") an. An ihrer Seite sind u.a. Michael Peña ("Narcos"), Charlie Plummer ("Eine wie Alaska") und Schauspiellegende Donald Sutherland ("The Undoing") zu sehen.

Roland Emmerich schrieb das Drehbuch zu MOONFALL zusammen mit seinen langjährigen Partnern Harald Kloser ("The Day After Tomorrow"), mit dem er unter anderem auch an dem Blockbuster "2012" arbeitete, und Spenser Cohen ("Extinction"). Die Produktion lag bei Roland Emmerichs Centropolis Entertainment.

