LEONINE Studios

Dreharbeiten und erstes Setfoto: WOCHENENDREBELLEN

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

In den Hauptrollen spielen Florian David Fitz , Cecilio Andresen und Aylin Tezel unter der Regie von Marc Rothemund nach einem Drehbuch von Richard Kropf

, Cecilio Andresen und Aylin Tezel unter der Regie von Marc Rothemund nach einem Drehbuch von Richard Kropf Nach dem Buch "Wir Wochenendrebellen" von Mirco von Juterczenka und Jason von Juterczenka basierend auf wahren Begebenheiten

und Jason von Juterczenka basierend auf wahren Begebenheiten Eine Produktion vonWiedemann & Berg Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und SevenPictures Film

Produzenten: Justyna Muesch, Quirin Berg und Max Wiedemann

Noch bis Ende November inszeniert Regisseur Marc Rothemund ("Dieses bescheuerte Herz", "Mein Blind Date mit dem Leben") die emotionale Komödie WOCHENENDREBELLEN nach einem Drehbuch von Richard Kropf ("4 Blocks", "Para - Wir sind King"), der das Skript on spec schrieb und damit früh auf Begeisterung bei Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios stieß. Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka, die sie 2017 in ihrem Buch "Wir Wochenendrebellen" veröffentlicht haben. Ihr Blog www.wochenendrebell.de wurde im gleichen Jahr mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Die Hauptrollen in diesem besonderen, warmherzigen Film über den Autisten Jason und seinen Vater Mirco spielen Florian David Fitz ("Das perfekte Geheimnis", "Der Vorname", "Willkommen bei der Hartmanns"), der junge Cecilio Andresen sowie Aylin Tezel ("7500", "Coming In", "Almanya - Willkommen in Deutschland").

Zum Inhalt: Mirco (Florian David Fitz) ist berufsbedingt kaum zu Hause. Seine Frau Fatime (Aylin Tezel) organisiert das Familienleben um Baby Lucy und den zehnjährigen Sohn Jason (Cecilio Andresen)- was nicht immer leicht ist. Jason ist Autist und sein Alltag besteht aus täglichen Routinen und festen Regeln. Fatime gibt alles, um Jason den nötigen Halt entgegenzubringen, doch vor allem in der Schule stößt Jason auf viel Unverständnis. Als der Familie der Wechsel auf eine Förderschule nahegelegt wird, ist auch Mirco als Vater gefordert. Er schließt einen Pakt mit seinem Sohn: Jason verspricht, sich alle Mühe zu geben, sich in der Schule nicht mehr provozieren zu lassen, wenn Mirco ihm hilft, einen Lieblingsfußballverein zu finden. Schließlich hat jeder in der Klasse einen Lieblingsclub! Allerdings will Jason sich erst für einen Verein entscheiden, wenn er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren jeweiligen Stadien gesehen hat. Jasons besondere Kriterien reichen dabei von den Maskottchen, der Nachhaltigkeit über Rituale der Spieler bis zu den Farben der Fußballschuhe. Auf ihrer außergewöhnlichen Reise zu den Fußballstadien Deutschlands lassen Vater und Sohn die heimische Routine hinter sich und finden alles, was sie nie gesucht, aber definitiv gebraucht haben.

WOCHENENDREBELLEN wird produziert von Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und SevenPictures Film. Produzenten sind Justyna Muesch, Quirin Berg, Max Wiedemann. Richard Kropf fungiert als Executive Producer, Mark Popp als ausführender Produzent. Ko-Produzent ist Stefan Gärtner. Für die Kameraführung zeichnet Grimme-Preisträger Philip Peschlow ("Der Pass") verantwortlich. Das Szenenbild stammt von Susann Bieling ("Der Junge muss an die frische Luft"), Kostümbildnerin ist Peri de Braganca ("Enfant Terrible"). In den weiteren Nebenrollen werden Joachim Król ("Der Junge muss an die frische Luft", "Der bewegte Mann"), Leslie Malton ("Der große Bellheim", "Unbroken"), Milena Dreißig ("Nightlife", "Blackout") zu sehen sein.

Gefördert durch Deutscher Filmförderfonds, Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderungsanstalt, FilmFernsehFonds Bayern und Filmstiftung NRW.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell