Makrolog präsentiert CheckerCOVI, kostenlose App für schnelle und sichere 2G/3G-Zutrittskontrolle - mit Multiscan und Besucherzähler!

Wiesbaden

Geimpft, genesen, getestet? CheckerCOVI prüft für Sie mit Multiscan und Besucherzähler

Die Frage nach dem 2G- oder 3G-Status müssen viele gemäß aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen ihren Gästen und Besuchern stellen. Die Makrolog AG aus Wiesbaden hat sich mit ihrer neuen App CheckerCOVI www.corona-assist.de/checkercovi/ für iOS und Android nun etwas einfallen lassen, wie sich Zutrittskontrollen digital und effizient abwickeln und dokumentieren lassen. Multi-Scan-Funktion und integrierter Besucherzähler machen die App für Veranstalter besonders interessant. CheckerCOVI eignet sich für 2G/3G-Zutrittskontrollen u.a. in Gastronomie und Hotels, bei Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Freizeitparks, Zoos etc. Die App ist der jüngste Zuwachs der CoronaAssist Apps mit weiteren nützlichen digitalen Pandemiehelfern des mittelständischen Unternehmens: https://www.corona-assist.de .

Die kostenlose App CheckerCOVI kann den QR-Code des EU-Impfpass-Zertifikats, des Genesenen-Zertifikats und des Antigen-Test-Zertifikats scannen und auf seine Gültigkeit prüfen. Zusätzlich führt CheckerCOVI über die Kontrollen Buch und hilft so, die wirksame Durchführung der Kontrollen gegenüber den Aufsichtsbehörden zu belegen - und zwar DSGVO-konform. Ein weiterer Vorteil ist der integrierte Besucherzähler; hier kann man sogar Papier-Zertifikate (oder Impfpässe) leicht in die Zählung einbeziehen. Wo CovPassCheck des Robert-Koch-Instituts derzeit nur digitale COVID-Zertifikate der EU scannt und auf Gültigkeit prüft, geht CheckerCOVI weiter und bietet zusätzliche nützliche Funktionen für Veranstalter, welche 2G/3G-Zutrittskontrollen besonders einfach, sicher und zuverlässig machen. Die Multi-Scan-Funktion der App ermöglicht zudem das einfache reihenweise Erfassen von sehr vielen Zertifikaten, um bei großem Andrang Wartezeiten zu verkürzen. "Mit CheckerCOVI und den vielen zusätzlichen Möglichkeiten, die die APP bietet, kann ich die 2G-Einlasskontrolle zügig abwickeln und bin durch die Dokumentation auf evt. Kontrollen durch die Behörden gut vorbereitet", sagt Marian Drabosenik vom thalhaus-Theater in Wiesbaden.

Beispiel: CheckerCOVI vor dem Fußballstadion

Wie funktioniert CheckerCOVI genau? Ein Beispiel: Am Eingang des Fußballplatzes steht eine Aufsichtsperson und hat auf einem Smartphone die App installiert. Alle Besucher des Spiels werden am Eingang gebeten, ihren 3G-Status durch Vorzeigen ihres Zertifikats-QR-Codes nachzuweisen. Die Aufsichtsperson scannt die jeweiligen Zertifikate per QR-Code und ergänzt die nicht-digitalen Nachweise einfach per "+". Je nach Vorschrift überprüft die Aufsichtsperson nun noch die Identität durch Vorlage eines Ausweisdokuments. Dank des integrierten Besucherzählers behält der Veranstalter mit CheckerCOVI den Überblick, wie viele Personen eingelassen wurden, und am Ende des Tages kann er genau dokumentieren, dass die zulässige Besucherzahl eingehalten wurde und auch für alle Besucher die notwendigen Zertifikate kontrolliert wurden. Altersabhängige Ausnahmen lassen sich mit der App einfach berücksichtigen.

CheckerCOVI steht im App Store von Apple und als Android-Package (APK) für Android-Nutzer ab sofort zum Download zu Verfügung und kann in Kürze auch im Google Play Store heruntergeladen werden - sobald auch Google die App freigegeben hat.

Weitere Informationen zur CheckerCOVI App: https://www.corona-assist.de/checkercovi/

Über Makrolog

Das mittelständische Wiesbadener Unternehmen Makrolog AG ist ein spezialisierter IT-Anbieter, der Lösungen für Verlage, die öffentliche Hand, Industrieunternehmen und das Rettungswesen anbietet. Es wurde 1980 als Makrolog Gesellschaft für Logik- und Computeranwendungen gegründet und firmiert seit 2001 als Makrolog AG. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 17 Mitarbeiter. Makrolog berät Unternehmen, Verbände, Vereine und Verlage zum Datenschutz, zu Compliance und zur Rechtssicherheit bei Innovationen. Makrolog ist ein gutes Beispiel dafür, wie kleine und mittelständische Unternehmen in der jetzigen Pandemie Innovationen entwickeln, um einerseits zu helfen und um sich andererseits neue Marktbereiche zu erschließen.

Die CoronaAssist-Produktpalette (https://www.corona-assist.de) umfasst eine Vielzahl nützlicher digitaler Pandemiehelfer.

