LEONINE Studios

THE 355 - cool, spannend, actiongeladen

Kinostart am 6. Januar 2022

München (ots)

Mit THE 355 bekommen Jason Bourne und James Bond starke weibliche Konkurrenz. Fünf taffe Agentinnen ermitteln gemeinsam in einer streng geheimen, länderübergreifenden Mission. THE 355 ist großes Kinospektakel - cool, spannend, actiongeladen.

Eine global operierende Organisation ist kurz davor, in den Besitz einer Waffe zu gelangen, welche die Welt in großes Chaos stürzen würde. Um sie aufzuhalten, muss sich CIA-Agentin Mason Browne (Jessica Chastain) mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden: der britischen Technikspezialistin Khadijah (Lupita Nyong´o), der kolumbianischen Psychologin Graciela (Penélope Cruz), der chinesischen Computerexpertin Lin mi Sheng (Bingbing Fan) und der draufgängerischen Marie (Diane Kruger) aus Deutschland. Ihre hochriskante Mission führt die fünf Frauen um die ganze Welt - von den Pariser Cafés, über die marokkanischen Souks bis in das glamouröse Shanghai. Doch nur wenn sie es schaffen, ihre Rivalitäten zu überwinden und ihre besonderen Fähigkeiten zu vereinen, können sie ihren mächtigen Gegner besiegen. Gemeinsam bilden sie eine neue Agenteneinheit: Codename "355".

Mit THE 355 bekommen Jason Bourne und James Bond starke weibliche Konkurrenz. Der Action-Thriller vereint ein herausragendes Starensemble auf der großen Leinwand: Neben Jessica Chastain ("X-Men: Dark Phoenix", "Der Marsianer") brillieren Diane Kruger ("Inglorious Basterds", "Aus dem Nichts"), Penélope Cruz ("Mord im Orient-Express", "Leid und Herrlichkeit"), Lupita Nyong´o ("Wir", "Black Panther") und Bingbing Fan ("X-Men: Zukunft ist Vergangenheit") als internationale Top-Agentinnen. Ergänzt wird der eindrucksvolle weibliche Cast durch Sebastian Stan ("Avengers: Endgame") und Edgar Ramírez ("Girl on the Train").

THE 355 ist die zweite Regiearbeit von Autor, Produzent und Regisseur Simon Kinberg, der durch seine Arbeit an Projekten wie der "X-Men"-Reihe, "Deadpool" und "Der Marsianer" bekannt ist. THE 355 wurde von Jessica Chastain, Simon Kinberg und Kelly Carmichael ("Ava", "The Chaperone") produziert. Das Drehbuch schrieb Theresa Rebeck gemeinsam mit Simon Kinberg. Kinostart: 6. Januar 2022 im Verleih von LEONINE Studios.

Erstes Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.com

Facebook: www.facebook.com/The355.DerFilm/

