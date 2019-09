FALCONERI Fashion Show und Kampagne mit Topmodel Irina Shayk stehen unter dem Motto "The Power of Nature"

Falconeri

"THE POWER OF NATURE" - IRINA SHAYK IST NEUES KAMPAGNENGESICHT VON FALCONERI

Das italienische Modelabel FALCONERI konnte keine Geringere als das russische Topmodel Irina Shayk für seine aktuelle Kampagne gewinnen. Das weltberühmte Testimonial präsentiert auf beeindruckenden Fotos des italienischen Star-Fotografen Giampaolo Sgura die Herbst/Winter 2019/20 Kollektion des Cashmere Spezialisten FALCONERI.

The Power of Nature. Auch in dieser Saison betont das Luxuslabel das starke Band zwischen Mensch und Natur. In einer Zeit, in der das Bewusstsein für den Planeten Erde und der nötige Respekt für die Umwelt eine große Rolle spielen sollten, sendet FALCONERI damit eine kraftvolle Botschaft. In der spektakulären Landschaft Islands, zwischen malerischen Geysiren und Vulkanen wurde Irina, die aus dem russischen Yemanzhelinsk stammt, als moderne Schneekönigin in Szene gesetzt.

"FROZEN": PHANTASTISCHE EISWELTEN BEI DER FALCONERI FASHION SHOW

Auch die Fashion Show von FALCONERI, die am gestrigen Mittwoch, den 11.09.2019 in Verona stattfand, griff das Naturmotiv auf beeindruckende Art und Weise auf. Das Thema: eine mentale Reise durch arktische Winterlandschaften voller Eisberge, Gletscher, Fjorde und Packeis. Die Kulisse war - in Anlehnung an die Kampagne mit Irina Shayk - eindeutig Island-inspiriert.

Der Laufsteg ähnelte einem vereisten Pfad, der sich durch arktische Felsen erstreckt. Die Sitze der Front Row erinnerten an Eiswürfel, während schneebedeckte Nadelbäume als atemberaubende Hintergrundkulisse dienten. Was die Atmosphäre deutlich erwärmte, waren die FALCONERI Looks. Aus den für das Label typischen, natürlichen Garnen und hochwertigstem Cashmere gefertigt, sorgten sie schon beim Hinsehen für ein kuscheliges Wohlgefühl.

Das "Glam"-Team der Show besteht aus MAC Cosmetics Make-up Künstlern unter der Leitung von Global Senior Artist Michele Magnani und dem COTRIL Haarstyling-Team unter Global Creative Director Giovanni Lovino. Beide Partner sind für den beeindruckenden "Ice Queen" und "Snow Hair" Look der Fashion Show verantwortlich.

"COLOUR & ICE": FARBPALETTE DER DAMEN- & HERRENKOLLEKTION

Falconeri präsentiert ein neuartiges, raffiniertes Zusammenspiel wechselnder Nuancen. Die Marke bleibt neutralen und klassischen Tönen wie Sand und Anthrazit treu, verleiht der Kollektion aber durch helle und unerwartete Farbakzente einen würzigen Touch. Superior Cashmere - die Quintessenz der Marke - erscheint in Guacamole Green, Cassis Red und Iris Blue. Lebendige Farben bringen ebenso Schwung in die Casual Wear - wie z.B. in die Rollkragenpullover.

Genauso kraftvoll sind gebrannte Erdtöne, die an fallendes Herbstlaub erinnern. Cashmere Bouclé und Seidensatin setzen derweil auf Bronze, Kupfer und Camel, das toll mit edlem Petrol kombiniert werden kann - eine weitere Trendfarbe der Saison. Perfekt zum winterlichen Thema der Show, kommen Weißtöne aller Art ins Spiel - von Schneeweiß über Creme bis Beige.

Die Farbpalette der Männerkollektion heißt Neuzugänge wie Beerenrot, Instanbul Blue, Farn- und British Green willkommen. Sie passen hervorragend zu den klassischen Tönen Blau, Grau, Braun und Camel.

FW 2019/2020 WOMENSWEAR TRENDS

Athleisure Wear aus warmem, aber ultraleichtem Kaschmirgarn verbindet edlen Casual Style mit dem Komfort hochqualitativer Naturgarne. "Jump in Fall" feiert damit sein Debüt und präsentiert edle Strickwaren im Sweatshirt-Stil, Jogg Pants und Oversized Pullover für einen urbanen, entspannten Look.

Beim Kollektionsthema "Modern Folk" hingegen geht es um unterschiedliche, kontrastierende Materialien und Strukturen. Bei Trenchcoats, Bleistiftröcken und Rundhalspullovern trifft Cashmere-Bouclé mit Mélange-Effekt auf glänzend-glatten Seidensatin. Ein feines Zusammenspiel der Elemente, in dem jedes Detail perfekt ausbalanciert wird: die Weichheit, Ebenmäßigkeit und Opazität der Materialien, zarte Farbvarianten und interessante Kontraste.

Natural Beauty - sie ist das Thema von "Soft Attitude", einer sanften Mischung aus weichen Trikotstoffen, Strickhosen, Maxipullovern und Jacken in Naturtönen.

FW 2019/2020 MENSWEAR TRENDS

Von New York City nach London: Im Herbst/Winter 2019/2020 begibt sich FALCONERI auf eine Entdeckungstour zu den Metropolen dieser Welt. Am Anfang der Reise steht ein authentischer "Techno-Urban" Vibe. Hier geht es um Stil UND Performance. Ultra High Tech Oberbekleidung aus reiner Wolle mit Cashmere-Futter schützt sogar vor der härtesten Winterkälte. Cashmere Rippstrick Pullover im Fischermanns-Look - ein wichtiges Basic der Kollektion - werden jetzt mit einer neuen und jüngeren Passform präsentiert.

Die Reise führt uns dann an die Küste Englands mit ihrer puren "British Atmosphere". Prince of Wales Karos, schottische Tartans und übergroße Hahnentrittmuster definieren Jacken, Oberbekleidung und Strickwaren in kräftigen Farben. Rollkragen in Rippstrick-Optik, Tweedjacken mit Applikationen sowie Rundhalspullover mit Hahnentritt- oder Rautenmuster ergänzen die "Britische" Linie.

