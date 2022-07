Volksbank Dreieich eG

Getrennte Welten

Studie zu Nachhaltigkeit und nachhaltiger Geldanlage

Nachhaltigkeit hat für die Menschen in Deutschland einen hohen Stellenwert - jedoch ist es noch kein leitendes Motiv bei der Geldanlage. Mehr Information hilft, die Einstellung zu nachhaltigen Investments zu verändern.

Zwei Drittel (67 Prozent) der im Rahmen einer Studie Befragten geben an, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Doch nur für ein Zehntel der Befragten ist Nachhaltigkeit bereits heute ein entscheidendes Auswahlkriterium bei der Geldanlage. Dies geht aus einer repräsentativen Befragung von 3.500 privaten Anlegern ab 18 Jahren in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage im Auftrag von Union Investment, dem Fondspartner der Volksbank Dreieich eG, hervor. Die Befragung erfolgte durch das rheingold institut vom vierten Quartal 2021 bis Ende des ersten Quartals 2022.

"Geldanlage und Nachhaltigkeit werden bislang überwiegend als getrennte Welten wahrgenommen. Mit mehr Informationen gelangen jedoch viele Menschen zu der Überzeugung, dass sich Finanzanlagen und Nachhaltigkeit gut verbinden lassen. Dabei wird vielen Menschen erst bewusst, dass sie mit ihrer Geldanlage auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Veränderung der Wirtschaft leisten können", so Experten der Volksbank Dreieich eG. So geben gemäß der Studie 32 Prozent der informierten Befragten - ein Plus von 22 Prozentpunkten gegenüber dem ursprünglichen Anteil - an, bei der Auswahl von Finanzanlagen künftig auf Nachhaltigkeit achten zu wollen. Darüber hinaus sorgen Informationen auch für ein differenzierteres Nachhaltigkeitsverständnis. Neben ökologischen Aspekten wie dem Klima- und Umweltschutz sehen die Befragten dann auch soziale und faire Produktionsbedingungen sowie eine verantwortliche Unternehmensführung als Bestandteile der Nachhaltigkeit.

"Informieren Sie sich gerne in einem persönlichen Gespräch zu nachhaltigen Geldanlagen", lädt die Volksbank Dreieich eG Interessenten ein. "Auch die Sorge, auf Rendite oder Sicherheit verzichten zu müssen, lässt sich dann oft entkräften." Es sei jedoch zu beachten, dass die Anlagepolitik nachhaltiger Geldanlagen von der individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung abweichen könne. (Quelle: Union Investment)

Die Volksbank Dreieich eG ( www.vobadreieich.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

