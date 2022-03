Volksbank Dreieich eG

R+V Versicherung zahlt rund 50.000 Euro an Mitglieder der Volksbank Dreieich eG zurück

Dreieich (ots)

Bankkunden profitieren vom günstigen Schadenverlauf in der Bank-Gemeinschaft (Pressemeldung: R+V Versicherungen)

Geld zurück von der Versicherung: Viele Mitglieder der Volksbank Dreieich eG freuen sich über eine Rückerstattung ihrer Versicherungsbeiträge, denn sie hatten im vergangenen Jahr einen günstigen Schadenverlauf. Am Cashback-Day am 10. März zahlt ihnen die R+V Versicherung, der Versicherungspartner der Volksbanken Raiffeisenbanken, bis zu zehn Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge zurück. Das Besondere: Das gilt auch für Kunden, die einen Schaden gemeldet hatten, denn es zählt der Schadenverlauf der gesamten Gemeinschaft einer Bank. Von dem Cashback profitieren exklusiv Mitglieder einer Genossenschaftsbank, die eine Mitglieder-Plus-Versicherung bei R+V abgeschlossen haben. Das heißt: Für sie, die ohnehin schon günstige Mitgliedertarife genießen, legt die R+V mit der Rückerstattung noch "ein Sahnehäubchen drauf". Rund 50.000 Euro verteilt die Volksbank Dreieich eG an ihre Kunden.

Cashback für R+V-Mitglieder-PrivatPolice und für R+V Betriebskrankenkasse

Den Cashback gibt es für die fünf Bausteine der R+V-Mitglieder-PrivatePolice: Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Rechtschutz und Unfall. Der Kunde kann hier wie im Baukastensystem seinen gewünschten Versicherungsschutz zusammenstellen. Außerdem dabei: Die eigenständige R+V-Mitglieder-Risiko-UnfallPolice und die R+V-Mitglieder-KfzPolice. Die R+V Betriebskrankenkasse ist ebenfalls mit an Bord. Mitglieder von Genossenschaftsbanken und der R+V BKK, die ein Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurden, erhalten einen Cashback von bis zu 60 Euro. Bei einem einmaligen Krankenhausaufenthalt gibt es 30 Euro zurück.

Bundesweit schüttet R+V 12,5 Millionen Euro an ihre Kunden aus

Bundeweit hat R+V in diesem Jahr rund 12,5 Millionen Euro an ihre Mitglieder-Plus-Kunden zurückgezahlt. Das sind 2,5 Millionen Euro mehr als 2021 - und das trotz Elementarschäden durch Sturmtief Bernd. Der Grund: Immer mehr Bannkunden entscheiden sich dafür, Mitglied ihrer Bank zu werden und von den Vorteilen dieser starken Gemeinschaft zu profitieren, zum Beispiel mit den Cashback-Versicherungen.

Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

