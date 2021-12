Volksbank Dreieich eG

Lassen Sie den Klimaschutz ins Haus

Ungewöhnlich heftige Stürme, Waldbrandgefahr, Überschwemmungen - der Schutz des Klimas wird immer relevanter. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 nimmt sich auch die Bundesregierung der Thematik ganz aktuell und politisch weiter an. Doch auch jeder Einzelne kann etwas für das Klima tun und seinen ganz persönlichen Beitrag leisten. Dazu zählen alltägliche Kleinigkeiten, wie die Vermeidung von Plastik, aber auch größere Projekte wie beispielsweise ein Bauvorhaben. Für den Aufbau der eigenen vier Wände stellen die Baufinanzierungsexpert*innen der Volksbank Dreieich eG mögliche Unterstützungen und Förderungen vor.

Ein wichtiges Ziel des Maßnahmenprogramms rund um das Klimaschutzprogramm 2030 ist es, klimaschädliche CO2-Emissionen zu senken. Tatsächlich dürften schon seit dem Jahr 2018 erschreckend hohe 28 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland dem Gebäudesektor zuzurechnen sein (Quelle: bundesregierung.de). Um ihre Kunden in mehr Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu unterstützen, bieten die Baufinanzierungsexpert*innen der Volksbank Dreieich eG Zugang zu diversen Förderungsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem das Grüne Darlehen der MünchenerHyp, KfW-Förderprogramme und staatliche Unterstützungsmaßnahmen (www.vobadreieich.de/baufinanzierung).

Das besondere Darlehen in grün

Über die Volksbank Dreieich eG erhalten Hausbesitzer und solche, die es noch werden wollen, Zugang zu dem Grünen Darlehen der MünchenerHyp (www.vobadreieich.de/MuenchenerHyp). Dieses Darlehen erfüllt sowohl wichtige ökologische als auch soziale Anforderungen. Auch wenn bei dem Darlehen die Schonung der Umwelt im Vordergrund steht, so ist es das Ziel, über die Förderung ein noch stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen. Eingesetzt wird es für die zinsgünstige Finanzierung aller Immobilien, die einen niedrigen Primärenergiebedarf haben. Dazu ist es allerdings an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen muss die Energieklasse von einem Energieberater bestätigt werden. Zum anderen darf der Energiebedarf 55 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche im Jahr nicht überschreiten. Sind die Bedingung erfüllt, greift die MünchenerHyp für Neubau, Kauf, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung mit bis zu 30 Jahren Zinssicherheit.

Claudia Macher, Baufinanzierungsberaterin bei der Volksbank Dreieich eG, richtet sich mit einem weiteren Tipp noch ganz speziell an Familien. "Gerade bei mittlerem Einkommen bei Familien mit Kindern, zögern viele, sich den Traum vom eigenen Zuhause wirklich anzunehmen. Mit dem Familiendarlehen trägt die MünchenerHyp dieser Anforderung Rechnung und hat eigens für diese Interessentengruppe ein Darlehen entwickelt. Ein Gespräch über dieses besondere Angebot kann sich schnell lohnen."

Grün mit dem Bund

Wer den Energiebedarf senken möchte und sich so aktiv am Klimaschutz beteiligt, für den bietet auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) diverse Förderungsprogramme. Diese können sowohl für Wohngebäude aber auch für Gewerbegebäude genutzt werden. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 des Bundes bietet die KfW beispielsweise die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Sie ist Teil von einem Mix aus verstärkter Förderung, CO2-Bepreisung sowie ordnungsrechtlichen Maßnahmen, durch die Deutschland klimafreundlicher werden soll. Zugang erhalten Interessierte natürlich über die Baufinanzierungsberater*innen der Volksbank Dreieich eG.

Von der KfW-Förderung profitiert darüber hinaus jeder, der Energie sparen, Barrieren reduzieren oder der Einbruchschutz erhöhen will. Die Kreditanstalt bezuschusst viele Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen und stellt zinsgünstige Darlehen zur Verfügung. Das beste: Die Baufinanzierungsexperten der Volksbank Dreieich eG können innerhalb weniger Minuten sagen, ob das Invest möglich ist und in welcher Kombination man am besten profitieren kann.

Der richtige Partner

Bei all den Angeboten fällt es vielen schwer, sich zu entscheiden. Als Genossenschaftsbank bietet die Volksbank Dreieich eG unter anderem direkten unkomplizierten Zugang zu Partnern, wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall. "Die eigenen vier Wände sind mit der wichtigste Ort für Menschen. Das hat nicht zuletzt die Corona Pandemie bestätigt", sagt Jörg Schickedanz, Heimatexperte der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Gemeinsam mit den Baufinanzierungsexpert*innen der Volksbank Dreieich hilft er einen ersten Überblick zu schaffen. Für einen ersten Blick wenden sich Interessierte an www.vobadreieich.de/foerdermittel.

