Volksbank Dreieich eG

Falschem Spar- und Anlageverhalten begegnen

Dreieich (ots)

Lange vergangen sind die Zeiten, wo mit Zinsanlagen noch attraktive Erträge zu erzielen waren. Sparer müssen umdenken. Eine persönliche Beratung in der Volksbank Dreieich eG hilft bei einer zeitgemäßen Ausrichtung der Geldanlage.

Im zweiten Quartal 2021 stieg das Geldvermögen der Privathaushalte nach Angaben der Bundesbank auf einen Rekordwert von 7,3 Billionen Euro. Doch noch immer sparen zu viele Menschen falsch. Trotz anhaltender Nullzinsen setzen sie weiter in großen Teilen auf Bargeld und Einlagen, deren Anteil am gesamten Geldvermögen Ende Juni 2021 mit rund 2,9 Billionen Euro knapp 40 Prozent betrug.

Für diese Kunden geht die Rechnung nicht mehr auf, denn klassische Einlagenprodukte bieten nicht einmal einen Inflationsausgleich, geschweige denn eine Perspektive zum Vermögensaufbau. Und gerade diese Perspektive ist bei langfristigen Anlagethemen, wie etwa der Altersvorsorge, entscheidend.

Geld stärker zeitgemäß anlegen

Die Mitarbeitenden der Volksbank Dreieich eG beobachten häufig, dass Kunden nicht alle Möglichkeiten nutzen, um Null- oder Negativzinsen und der steigenden Inflationsrate etwas entgegenzusetzen. Die Volksbank Dreieich eG zeigt Kunden, wie sie stärker zeitgemäß anlegen können, und navigiert sie aus der Vergangenheit - also raus aus den 80ern - in Richtung Zukunft.

Mit nur einem Klick aus Geld Zukunft machen

Was ist nötig, damit Menschen nicht in einem Anlageverhalten von gestern verharren, sondern ihre Geldanlage zeitgemäß ausrichten? Zunächst kann ein persönliches Gespräch mit dem Bankberater helfen. Diese Hürde ist nicht hoch. Ein Klick auf https://aktion-wendepunkt.de/b/91q53 oder der Griff zum Telefon genügt, um einen Termin zu machen. Im persönlichen Gespräch kann erfahren werden, wie beispielsweise Investmentfonds langfristig attraktive Ertragschancen eröffnen, da sie die Gelder an den Kapitalmärkten investierten. Solche Geldanlagen seien für Anleger interessant, die mit marktbedingten Kursschwankungen umgehen und Ertragsrisiken akzeptieren könnten. Über Chancen und Risiken informieren die Mitarbeitenden der Volksbank Dreieich eG gern.

