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Zurück und nur für kurze Zeit: die Lenor Limitierte Edition "Nordseebrise" mit Guido Maria Kretschmer

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Schwalbach am Taunus (ots)

Lenor, der Marktführer für traumhaft weiche Wäsche und unverwechselbare Frische, bringt gemeinsam mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer die beliebte Limitierte Edition "Nordseebrise" zurück. Die Duftkollektion beinhaltet Flüssigwaschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm und ist vom frischen Duft und einem Spaziergang an der Nordsee inspiriert. Die limitierten Produkte sind ab Mitte April für kurze Zeit wieder deutschlandweit im Handel erhältlich.

Die limitierte Lenor "Nordseebrise"-Kollektion überzeugt mit einem frischen, maritimen Duftprofil, das klare, luftige Noten mit zarten Nuancen von Heliotrop sowie warmen Akkorden aus Vanille und Sandelholz verbindet. Besonders geeignet für Menschen, die leichte, frische Düfte ohne dominante Süße bevorzugen.

Die limitierte Duftkollektion verleiht Ihrer Wäsche einen Hauch von Nordseefrische und enthält:

Waschmittel - reinigt die Kleidung hygienisch und entfernt Gerüche schon bei 30 °C.

Weichspüler - sorgt neben Frische für Weichheit, während die 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie unangenehme Gerüche verhindert.

Wäscheparfüm - verleiht allen Textilien - auch Wolle, Funktionskleidung und Seide -wochenlang einen lang anhaltenden, angenehmen Duft.

Ein mehrstufiger Duftverlauf, der über mehrere Wochen hinweg auf Textilien wahrnehmbar bleibt.

Guido Maria Kretschmer, selbst langjähriger Verwender der Lenor Wäschepflege, erklärt: "Ich wollte damals einen Duft kreieren, der das Gefühl von einem Spaziergang an der Nordsee nach Hause bringt. Die Frische der Küste, das entspannte Lebensgefühl - all das steckt in dieser Kollektion", so Guido. "Alle, die das Meer lieben, können sich dieses besondere Gefühl mit der Limited Edition in die eigenen vier Wände holen".

Ein lang anhaltender Duft mit Struktur - inspiriert von der Nordsee

Die Duftkomposition der Lenor "Nordseebrise"-Kollektion ist von der frischen Brise an der Küste inspiriert. Die einzelnen Komponenten sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und ergeben ein harmonisches Dufterlebnis, das für spürbare Frische auf der Wäsche sorgt.

In der Kopfnote entfalten sich klare, luftige Noten, die unmittelbar an die Nordsee erinnern.

Die Herznote besteht aus Heliotrop und verleiht der Komposition eine florale Nuance.

Die Basisnote aus Vanille und Sandelholz sorgt für Tiefe und einen lang anhaltenden Duft.

Das Dreamteam: Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm im gleichen Duft

Mit frisch duftender und himmlisch weicher Wäsche Wohlfühlmomente im Alltag schaffen - dieses Ziel verbindet Guido Maria Kretschmer und Lenor mit der Limitierten Kollektion. Das gelingt durch perfekt aufeinander abgestimmte Wäschepflegeprodukte und die Kombination aus Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm:

Das Lenor Flüssigwaschmittel sorgt für strahlende Tiefenreinheit und entfernt Gerüche schon bei 30 °C.

Der Weichspüler sorgt neben Frische für Weichheit, während die 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie unangenehme Gerüche verhindert.

Das Lenor Wäscheparfüm verleiht allen Textilien - auch Wolle, Funktionskleidung und Seide - wochenlang einen lang anhaltenden, angenehmen Duft. Gemeinsam schaffen die Produkte entspannende Wohlfühlmomente durch strahlend reine und traumhaft frische Wäsche.

Die Nordseeküste - der Sehnsuchts- und Wohlfühlort des Stardesigners

"Die Nordsee war mein erster Sehnsuchtsort und ist es auch bis heute geblieben", erklärt Guido Maria Kretschmer. Als ich dann mein erstes Haus hier bekommen habe, war das wirklich ein wichtiger Moment in meinem Leben, einfach weil ich meinen Sehnsuchtsort nicht wieder verlassen musste. Die Nordsee löst sehr viele Emotionen in mir aus. Hier habe ich das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein, und ich spüre, wie mir das Meer und die ganze Welt nahekommen. Das ist eine große Unendlichkeit, die wir sonst gar nicht erleben im Inland. Gleichzeitig wird mir an der Nordsee auch immer wieder bewusst, wie besonders die Welt ist, in der wir leben: die Landschaft, die auch im Winter eine große Wärme ausstrahlt, die Farben, das ständige Kommen und Gehen von Ebbe und Flut."

Dass die Lenor Limitierte Edition der Nordsee gewidmet werden soll, stand für den Designer schon früh fest: "Ich glaube, dass jeder Mensch wissen sollte, dass Wäschepflege essenziell ist. Damit Wäsche lange schön bleibt, müssen wir ihr Beachtung schenken, sie pflegen und gut behandeln. Ich glaube, dass Lenor da ein guter Partner ist für alle, die einfach wollen, dass ihre Wäsche lange schön bleibt und gut riecht", so Guido Maria Kretschmer.

Hintergrundinformation:

Die "Nordseebrise"-Kollektion von Guido Maria Kretschmer ist in limitierter Auflage ab Mitte April für kurze Zeit im Handel erhältlich:

Lenor "Nordseebrise" Waschmittel flüssig, 20 Wäschen für 6,49 EUR UVP*

Lenor "Nordseebrise" Weichspüler, 59 Wäschen für 4,99 EUR UVP*

Lenor "Nordseebrise" Wäscheparfüm, 280 g für 7,49 EUR UVP*

* Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.

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