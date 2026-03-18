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Warum Gillette Venus erneut Testsieger bei Stiftung Warentest ist: Der Gillette Venus Pro Smooth Sensitive bietet die gründlichste Rasur

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Schwalbach am Taunus (ots)

"Der Pro Smooth Sensitive von Gillette Venus punktet mit dem gründlichsten Rasurergebnis", urteilt Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (03/2026). Insgesamt 18 Nassrasierer für Frauen wurden unter anderem in den Kategorien Rasurgründlichkeit, Hautschonung, Handhabung, Haltbarkeit und Verpackung getestet.

Der Testsieger 2026 bei Stiftung Warentest ist der Pro Smooth Sensitive mit der Gesamtnote 1,6 und dem Qualitätsurteil "GUT". Das Besondere: Mit der Note 1,3 für die Rasurgründlichkeit erreicht der Rasierer für dieses Kriterium die beste Bewertung aller 18 getesteten Nassrasierer für Frauen.

Gillette Venus Pro Smooth Sensitive - die Testergebnisse im Überblick:

Rasurgründlichkeit: Note 1,3 (BESTER im Test)

- Entfernt Haare gründlicher als alle Wettbewerber

Handhabung: Note 1,5

- Einfache Bedienung auch bei sensiblen Hautpartien

Hautschonung: Note 1,4

- Schützt empfindliche Haut vor Rasurirritationen

Gesamtnote: 1,6 "GUT"

Wie schafft der Gillette Venus Pro Smooth Sensitive diese Top-Leistung?

Der Rasierer wurde speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut entwickelt und kombiniert drei innovative Technologien:

Fünf diamantähnlich beschichtete Klingen - Was das macht: Erreicht die gründlichste Rasur durch präzise Schnittflächen - ideal für Rasurgründlichkeit.

- Was das macht: Erreicht die gründlichste Rasur durch präzise Schnittflächen - ideal für Rasurgründlichkeit. SkinCushion(TM)-Technologie - Was das macht: Puffert Rasurbewegungen ab und schützt empfindliche Haut vor Rasurirritationen und Rötungen.

- Was das macht: Puffert Rasurbewegungen ab und schützt empfindliche Haut vor Rasurirritationen und Rötungen. 360° Feuchtigkeitsband und Hauch von Aloe Vera - Was das macht: Ermöglicht sanftes Gleiten auch auf sensiblen Hautpartien - die ideale Kombination aus Komfort und gründlicher Rasur

Weitere Informationen und persönliche Beratung:

Auf for-me-online.de berichten Nutzerinnen von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Gillette Venus Pro Smooth Sensitive - insbesondere zur Rasurgründlichkeit. Eine User-Review sagt: "Der Rasierer ist sehr sanft auch bei empfindlicher Haut, aber auch gründlich."** Zur Handhabung sagt eine weitere User-Review: "So schnell und einfach habe ich noch nie meine Beine rasiert."**

Auch zwei weitere Produkte aus dem Venus Portfolio erzielen starke Ergebnisse:

Venus Comfortglide Spa Breeze (2,0) und Venus Smooth (1,9) erreichen das Testurteil "GUT" und unterstreichen damit die hohe Qualität der gesamten Produktlinie.

Fazit: Qualität, die überzeugt

Mit dem aktuellen Test bestätigt Stiftung Warentest erneut: Gillette Venus bietet innovative Produkte, die genau auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind und bei denen hohe Qualität und ein angenehmes Rasurerlebnis an erster Stelle stehen.

Verfügbarkeiten und Preise

Gillette Venus Pro Smooth Sensitive

Qualitätsurteil "GUT" (1,6)

UVP* 14,99 EUR

Gillette Venus Smooth

Qualitätsurteil "GUT" (1,9)

UVP* 8,99 EUR

Gillette Venus ComfortGlide Spa Breeze

Qualitätsurteil "GUT" (2,0)

UVP* 9,99 EUR

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss.

** Quelle: for-me-online.de - Gillette Venus Pro Smooth Sensitive Rasierer

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

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