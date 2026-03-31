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NEU von der Nr. 1 Schlafmarke in Europa[1] - WICK ZzzQuil® Gute Nacht + Stress Balance: Lösung für weniger Stress[2] und besseren Schlaf[3]

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Schwalbach am Taunus (ots)

WICK ZzzQuil® Gute Nacht, die Nr. 1 Schlafmarke in Europa[1], erweitert sein Angebot in Deutschland mit einer Produktneuheit für die Nacht: WICK ZzzQuil® Gute Nacht + Stress Balance. Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe wurde speziell entwickelt, um Verbrauchern zu helfen, Stress abzubauen[2], schneller einzuschlafen[3] und erholt aufzuwachen[4].

Stress als Hauptursache für Schlafprobleme

Stress ist einer der häufigsten Auslöser für Schlafprobleme. 66 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich häufig oder manchmal gestresst; unter den 18- bis 39-Jährigen sind es sogar 83 Prozent[5]. Stress fördert die Bildung des Hormons Cortisol.[6] Cortisol hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin[7] und kann so den Schlaf stören. Dies kann zu einem Kreislauf führen: Schlechter Schlaf verstärkt die Müdigkeit und verringert die Fähigkeit, Stress zu bewältigen[8]. WICK ZzzQuil® Gute Nacht + Stress Balance hilft, den Stress-Schlaf-Kreislauf zu durchbrechen. Die Tablette ist zweischichtig aufgebaut: Jede Schicht enthält unterschiedliche Inhaltsstoffe, die Körper und Geist gleichzeitig unterstützen.

Schnelle Einschlafhilfe[3]: Jede Tablette enthält 1,9 mg Melatonin, das den Verbrauchern hilft, schon nach der ersten Einnahme schneller einzuschlafen[3]. Das enthaltene Vitamin B6 hilft, erholt aufzuwachen[4]. Stressabbau: Ashwagandha verbessert die Widerstandskraft des Körpers gegen Stress und hilft dem Körper, mit Stress umzugehen. Magnesium unterstützt die Funktion von Geist und Körper.[9]

Das Produkt verursacht keinen Gewöhnungseffekt, führt nicht zu Müdigkeit am nächsten Tag und ist für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet. Die Formulierung ist vegan, laktosefrei, glutenfrei und frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen.

"Wir wissen, welche Auswirkungen Stress auf den Schlaf und das allgemeine Wohlbefinden hat", erklärt Eva Amrhein, Commercial Director Schlaf. "Unser neues Produkt WICK ZzzQuil® Gute Nacht + Stress Balance bietet Verbrauchern eine umfassende Lösung, die ihnen nicht nur hilft, schneller einzuschlafen[3], sondern auch besser mit Stress umzugehen[2]."

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.

Quellen:

[1] Nichtverschreibungspflichtige Schlafmittel; IQVIA Umsatz in EUR rAVP; MAT 06/2024

[2] Ashwagandha verbessert die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber Stress und hilft ihm, mit Stress umzugehen.

[3] Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt wird durch die Einnahme von 1 mg Melatonin kurz vor dem Schlafengehen erzielt.

[4] Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

[5] TK-Stressreport 2025; Umfrage unter 1.407 Personen über 18 Jahren in Deutschland.

[6] Schedlowski M, Wiechert D, Wagner TO, Tewes U. Acute psychological stress increases plasma levels of cortisol, prolactin and TSH. Life Sci. 1992;50(17):1201-5. doi: 10.1016/0024-3205(92)90319-k. PMID: 1569828.

[7] Monteleone P, Fuschino A, Nolfe G, Maj M. Temporal relationship between melatonin and cortisol responses to nighttime physical stress in humans. Psychoneuroendocrinology. 1992;17(1):81-6. doi: 10.1016/0306-4530(92)90078-l. PMID: 1609019.

[8] Slavish DC, Asbee J, Veeramachaneni K, Messman BA, Scott B, Sin NL, Taylor DJ, Dietch JR. The Cycle of Daily Stress and Sleep: Sleep Measurement Matters. Ann Behav Med. 2021 May 6;55(5):413-423. doi: 10.1093/abm/kaaa053. PMID: 32756869; PMCID: PMC8248482.

[9] Magnesium trägt zu einer normalen psychischen Funktion sowie zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Über WICK ZzzQuil

Entwickelt von WICK ZzzQuil, die Nr. 1 Schlafmarke in Europa[1], die sich mit ihrem Produktportfolio der Unterstützung bei gelegentlichen Schlafproblemen widmet.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, misst sich in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien der Körper- und Mundpflege und fördert dabei konsumentenzentrierte Innovationen, um Verbrauchern ein längeres, gesünderes und vitaleres Leben zu ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK®, Schlaf mit ZzzQuil®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a- dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.

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