Digitale Innovation für mehr Sicherheit an Schulen: Untis stellt kostenlose Notfallhilfe bereit

Für mehr Sicherheit im Schulalltag: Untis erweitert seine Plattform um die kostenlose Notfallhilfe – digitale Unterstützung für schnelles und sicheres Handeln an Schulen im Notfall

Die Notwendigkeit moderner Sicherheitssysteme an Schulen ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden. Schulen müssen auf Bedrohungslagen nicht nur pädagogisch, sondern auch organisatorisch und digital bestmöglich vorbereitet sein. Untis nimmt diese Verantwortung ernst und zeigt mit der neuen Notfallhilfe, wie digitale Innovation dazu beitragen kann, Leben zu schützen.

Die neue Notfallhilfe erweitert die Untis Plattform für Schulorganisation um eine Lösung, die Schulen im Ernstfall dabei unterstützt, schnell, sicher und richtig zu handeln. Ob Feueralarm, Bedrohungslage oder geplante Übung – in solchen Situationen zählt jede Sekunde.

Mit der Notfallhilfe bietet Untis eine digitale und innovative Lösung, die eine sofortige Reaktion in Notfallsituationen ermöglicht. Mit wenigen Klicks kann ein Notfall ausgelöst, klare Kommunikation sichergestellt und damit der Schutz aller Beteiligten erhöht werden.

“Mit der Notfallhilfe geben wir Schulen ein Werkzeug in die Hand, um im Ernstfall sicher und strukturiert zu handeln und so die Sicherheit aller Beteiligten zu erhöhen”, sagt Christian Gruber, Co-Geschäftsführer Untis.

Digitale Lösung für mehr Sicherheit und Übersicht im Notfall

Die Notfallhilfe wird zum zentralen Werkzeug für den Ernstfall und ersetzt nicht nur herkömmliche Notfalllisten in Papierform, sondern bietet deutlich mehr. Administrator*innen und Lehrkräfte können die Notfallhilfe direkt über das Smartphone auslösen – unabhängig davon, wo sie sich im Schulgebäude befinden – und damit einen tatsächlichen Notfall melden oder eine Übung starten.

Sobald eine Evakuierung oder eine Abriegelung aktiviert wurde, werden alle Lehrkräfte sofort per Push-Notification über Art und Ort des Notfalls informiert. Im nächsten Schritt unterstützt die Notfallhilfe Lehrkräfte bei der Erfassung der Schüler*innen: Alle relevanten Anwesenheitsinformationen aus dem digitalen Klassenbuch werden automatisch angezeigt, sodass Schüler*innen mit einem Klick erfasst werden können. Dies ermöglicht es Lehrkräften, im Evakuierungsfall Schüler*innen am Sammelplatz rasch als sicher zu markieren. Über Filterfunktionen nach Räumen, Klassen oder einzelnen Schüler*innen behalten Lehrkräfte auch in unübersichtlichen Situationen den Überblick über Anwesenheiten und den Verlauf der Notfallsituation.

Untis plant, die Notfallhilfe kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu soll auch der Dialog mit Behörden und Einsatzorganisationen gesucht werden, um gemeinsam zu prüfen, ob und wie regionale Anpassungen sinnvoll integriert werden können, etwa durch direkte Informationswege zu zuständigen Stellen. Ziel ist es, Schulen künftig noch besser in bestehende Sicherheits- und Notfallstrukturen einzubinden.

Kostenlos für alle Schulen verfügbar

Untis versteht sich als verlässlicher Partner für Schulen, Schulträger und Länder. Das bedeutet auch, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren und Lösungen bereitzustellen, die echten Mehrwert schaffen. Aus diesem Grund stellt Untis die Notfallhilfe allen Schulen, die WebUntis nutzen, kostenlos zur Verfügung.

Die Notfallhilfe kann über die Plattform von Untis aktiviert werden. Schulen, die bereits das digitale Klassenbuch im Einsatz haben, profitieren von der automatischen Synchronisation der aktuellen Anwesenheitsdaten.

Für Schulen, die das digitale Klassenbuch noch nicht nutzen, bietet Untis ein kostenloses Kennenlern-Webinar sowie einen dreimonatigen Testzugang an. Die neue Funktion wird außerdem auf der Bildungsmesse didacta in Köln von 10. bis 14. März vorgestellt.

didacta

Datum: 10.03.2026, 09:00 Uhr - 14.03.2026, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messe Köln

