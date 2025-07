Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH)

Gut hören, besser reisen - So bereiten Sie Ihre Ohren auf die Urlaubsreise vor

Endlich Ferien! Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist groß und die Erwartungen an den perfekten Urlaub hoch. Was dabei oft vergessen wird: Der Hörsinn spielt eine zentrale Rolle, um die vielen neuen Eindrücke unterwegs zu genießen und sich in ungewohnter Umgebung sicher zu orientieren und zu bewegen. Ob Naturgeräusche, Stimmengewirr im Straßencafé oder Durchsagen am Flughafen - wer gut hört, ist immer mittendrin im Geschehen.

Und wer bei den Urlaubsvorbereitungen auch an seine Ohren denkt, reist entspannter und sicherer. Das gilt besonders für Menschen, die Hörgeräte nutzen oder deren Gehör bereits eingeschränkt ist. Hörakustiker sind hier die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Fragen zu Hörsystemen, Zubehör, Gehörschutz und vorsorgliche Hörtests geht.

Vorab ein Hörakustikertipp für alle, die mit dem Flugzeug reisen: Beim Start und vor allem bei der Landung spüren viele Flugreisende ein unangenehmes Druckgefühl in den Ohren. Grund ist der schnelle Höhenwechsel bei Start und Landung, der das Gleichgewicht zwischen Luftdruck im Flugzeug und dem Druck im Mittelohr aus dem Takt bringt. Den erforderlichen Druckausgleich kann man einfach unterstützen durch Gähnen, Kaugummi-kauen oder das sogenannte Valsalva-Manöver (bei geschlossenem Mund und zugehaltener Nase vorsichtig gegen den Widerstand ausatmen und Druck aufbauen). Oft und gerade bei Kindern helfen auch Trinken oder Lutschen.

Gut zu wissen für Hörgeräteträger: Damit Hörsysteme bei sommerlichen Temperaturen, am Strand und auf Reisen einwandfrei funktionieren, sind ein paar einfache Vorbereitungen sinnvoll. Die Geräte sind zwar robust, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Sand, Staub oder Hitze. Umso wichtiger ist ein Check beim Hörakustiker vor der Abreise: Sind die Geräte technisch in Ordnung und optimal eingestellt? Passen Klang und Verstärkung zu den bevorstehenden Herausforderungen, etwa bei Gruppenführungen, Stadtbesichtigungen oder musikalischen Events?

Nicht vergessen sollten Hörgeräteträger auch passendes Zubehör wie ausreichend Batterien oder ein voll funktionsfähiges Ladegerät (mit Adapter für ausländische Steckdosen), Reinigungs- und Trockensysteme für den Schutz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Transportetuis für den sicheren Schutz der Hörsysteme beim Strandtag oder Ausflug. Wichtig ist auch: Hörgeräte sollten nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden oder im aufgeheizten Auto liegen bleiben. Wer also in Wassernähe oder tropischem Klima unterwegs ist, sollte zum Schutz und zur Pflege seiner Technik immer den professionellen Rat seines Hörakustikers einholen.

Und auch wer bisher keine Hörgeräte nutzt, sich aber in lauten Situationen oft unsicher fühlt, nachfragen muss oder etwa das Rauschen von Wind und Brandung nur noch erahnt, für den lohnt sich vor Reisebeginn ein kostenloser Hörtest beim Akustiker. Denn so lassen sich beginnende Hörminderungen frühzeitig erkennen. Ein funktionierendes Gehör ist essenziell für Sicherheit, Lebensfreude und Unbeschwertheit, nicht nur im Alltag, sondern gerade auch auf Reisen. Wer vor dem Urlaub sein Gehör und seine Hörgeräte überprüfen lässt, sorgt für entspannte Tage voller Klang, Gespräch und Genuss.

Als Hörexperten vor Ort stehen allen Interessierten bundesweit die FGH-Partnerakustiker zur Verfügung. Sie bieten das gesamte Leistungsspektrum vom kostenlosen Hörtest über Gehör- und Lärmschutz bis zur individuellen Hörgeräteanpassung. Die FGH-Partner informieren außerdem über neueste Trends und technische Entwicklungen. Zu erkennen sind sie am Ohrbogen mit dem roten Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet man unter www.fgh-info.de

