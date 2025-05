Life Molecular Imaging

Life Molecular Imaging sichert sich die Finanzierung durch die Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF) zur weiteren Untersuchung von [18F]F-DED PET bei Alzheimer-Neuroinflammation

Bündelung der Kräfte zur Beschleunigung der Entwicklung und zur Schaffung einer potenziellen neuen Option für Neuroinflammation Imaging

Life Molecular Imaging hat eine Investition von der Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF) erhalten, um die Forschung auf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit (AD) voranzutreiben. Die Investition in Höhe von 2,16 Mio. USD, die sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt, wird die Entwicklung von [18F]F-DED vorantreiben, einem F18-labeled PET-Bildgebungsmittel, das auf monoamine oxidase B (MAO-B) abzielt, ein Schlüsselenzym, das mit Neuroinflammation in Verbindung steht.

Diese ehrgeizige Forschungsinitiative ist eine Zusammenarbeit mit zwei erstklassigen Einrichtungen, darunter das University Hospital of Ludwig-Maximilian University (LMU; München, Deutschland) und das Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC, Spanien), mit Experten für Neurologie, Nuklearmedizin, Psychiatrie sowie Schlaganfall- und Demenzforschung.

Es wird davon ausgegangen, dass die [18F]F-DED PET-Bildgebung im Rahmen dieses Projekts das Potenzial hat, wichtige Erkenntnisse über sporadische und genetisch prädisponierte AD-Patienten zu liefern und die Kluft zwischen dem Beitrag der Neuroinflammation im Früh- und Spätstadium der Krankheit zu überbrücken.

Bislang war die PET-Bildgebung von Neuroinflammation aufgrund von genetischen Polymorphismen, die die Ligandenbindung beeinflussen, mit Schwierigkeiten verbunden, was zu uneinheitlichen Ergebnissen führte.

"Diese neue Forschung, die durch die prestigeträchtige ADDF-Förderung unterstützt wird, bietet eine einzigartige Gelegenheit, die räumliche und zeitliche Dynamik der Neuroinflammation und ihre Verbindung mit etablierten Biomarkern zu untersuchen", sagte Andrew Stephens, Chief Medical Officer am LMI.

"Neuroinflammation könnte ein potenzieller Schlüsselfaktor für die Ausbreitung der Tau-Pathologie auf den Kortex bei der Alzheimer-Krankheit sein. Die Nutzung der PET-Bildgebung zur Erforschung ihrer Rolle bietet eine einzigartige Gelegenheit, unser Verständnis des Krankheitsverlaufs zu vertiefen", fügte Matthias Brendel, Professor für Nuklearmedizin an der LMU, hinzu.

Gemma Salvadó Blasco, Gruppenleiterin der Neuroimaging-Forschung am BBRC, schloss sich dieser Begeisterung an: "Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Alzheimer-Kohorten wollen wir die Komplexität des Krankheitsverlaufs entschlüsseln. Wir freuen uns sehr, diese spannende Reise anzutreten".

"PET-Imaging-Tools liefern wichtige Erkenntnisse zum Verständnis der Alzheimer-Krankheit und anderer neurodegenerativer Erkrankungen und werden jetzt in die klinische Versorgung integriert", sagt Howard Fillit, MD, Mitbegründer und Chief Science Officer des ADDF. "Neue bildgebende Verfahren zur Erforschung der Neuroinflammation können einen nicht-invasiven Ansatz zur Visualisierung der Astrozytenaktivität neben etablierten Biomarkern bieten, um den Zusammenhang zwischen Entzündung und Alzheimer weiter zu untersuchen. Wenn dieser innovative Ansatz erfolgreich ist, wird er dazu beitragen, unser Verständnis der zugrunde liegenden Krankheit zu vertiefen.

Über Neuroinflammation ist ein wichtiger pathologischer Mechanismus bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen, darunter AD, Bewegungsstörungen und Multiple Sklerose. Im Gehirn kann sie durch reaktive Astrozyten (Astrogliose) vermittelt werden, die eine erhöhte Aktivität des Enzyms Monoaminoxidase B (MAO-B) aufweisen. Der PET tracer [18F]F-DED ist ein deuteriertes Deprenylderivat, das so konzipiert wurde, dass es bevorzugt an Bereiche mit erhöhter MAO-B-Aktivität bindet (1,2).

Über Life Molecular Imaging (LMI) Life Molecular Imaging (LMI) ist ein internationales radiopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und dem Angebot neuartiger, innovativer PET-Radiopharmaka für die Bildgebung bei neurodegenerativen und kardiovaskulären Erkrankungen widmet. Die Organisation ist bestrebt, auf dem Gebiet der molekularen Bildgebung eine führende Rolle zu spielen.Unser Ziel ist es, innovative PET-Produkte zu entwickeln, die die Früherkennung und Charakterisierung von chronischen und lebensbedrohlichen Krankheiten verbessern und so zu besseren therapeutischen Ergebnissen und einer höheren Lebensqualität führen. Mit der Entwicklung neuartiger PET-Radiopharmaka für die molekulare Bildgebung konzentriert sich LMI auf einen Schlüsselbereich der modernen Medizin. LMI ist eine Tochtergesellschaft der Life Healthcare Group - einer internationalen, auf den Menschen ausgerichteten, diversifizierten Gesundheitsorganisation mit vier Jahrzehnten Erfahrung im privaten südafrikanischen Gesundheitssektor. Weitere Informationen finden Sie unter https://life-mi.com.

Über Life Healthcare Group Life Healthcare ist ein globales, diversifiziertes Gesundheitsunternehmen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und an der Johannesburg Stock Exchange notiert ist. Life Healthcare verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im privaten Gesundheitssektor Südafrikas und betreibt derzeit 64 Gesundheitseinrichtungen im südlichen Afrika. Zu den Dienstleistungen gehören Akutkrankenhausversorgung, akute physische Rehabilitation, akute psychische Gesundheitsversorgung, Nierendialyse, Onkologie, diagnostische und molekulare Bildgebung sowie Gesundheitsrisikomanagementdienste, zu denen auch betriebliche Gesundheits- und Wellnessdienste gehören. Zur Gruppe gehört auch Life Molecular Imaging, ein radiopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und weltweite Vermarktung innovativer molekularer Bildgebungsmittel für den Einsatz in der PET-CT-Diagnostik zur Erkennung bestimmter Krankheiten spezialisiert hat. Besuchen Sie: https://www.lifehealthcare.co.za/.

Über die Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF) Die 1998 von Leonard A. und Ronald S. Lauder gegründete Alzheimer's Drug Discovery Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, die Entdeckung von Medikamenten zur Vorbeugung, Behandlung und Heilung der Alzheimer-Krankheit zu beschleunigen. Die ADDF ist die einzige öffentliche Wohltätigkeitsorganisation, die sich ausschließlich auf die Finanzierung der Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten konzentriert und ein Venture-Philanthropie-Modell zur Unterstützung der Forschung an Hochschulen und in der Biotech-Industrie einsetzt. Die Führungsrolle der ADDF und ihre Beiträge auf diesem Gebiet haben entscheidend dazu beigetragen, den ersten Alzheimer's PET-Scan (Amyvid®) und den ersten Bluttest (PrecivityAD®) auf den Markt zu bringen und die derzeitige robuste und vielfältige Medikamentenpipeline voranzutreiben. Dank der Großzügigkeit seiner Spender hat der ADDF mehr als $370 Millionen zur Finanzierung von 765 Alzheimer's-Medikamentenforschungsprogrammen, Biomarker-Programmen und klinischen Studien in 21 Ländern vergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.alzdiscovery.org/.

