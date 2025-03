Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH)

Gut hören, mehr erleben - sind die Ohren fit für Frühling und Sommerzeit?

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen - Ende März kommt die Sommerzeit und wir verbringen wieder mehr Zeit an der frischen Luft! Ob Spaziergänge im Grünen, Einkaufsbummel in der Stadt oder der Besuch von Open-Air-Veranstaltungen: Jetzt spielt sich das Leben wieder vermehrt draußen ab. Wer in wechselnden Umgebungen, in geselligen Runden oder bei lauten Veranstaltungen Schwierigkeiten hat, Gespräche zu verstehen oder sich zu orientieren, sollte gerade jetzt sein Gehör von einem Hörakustiker überprüfen lassen.

Warum kann das Hören draußen oft schwieriger werden? Im Freien und in belebten Situationen sind die akustischen Bedingungen oft anspruchsvoller als in den eigenen vier Wänden. Während wir uns in vertrauter Umgebung auf gewohnte Klangmuster verlassen können, fehlen draußen die akustischen Orientierungspunkte. Das macht es komplizierter, einzelne Geräusche oder Stimmen zu erkennen und zu orten.

Hinzu kommen akustische Ereignisse wie Wind, Verkehrslärm oder die Gesprächsfetzen vieler Menschen, die wichtige akustische Signale überlagern. Solche Geräusche können zudem plötzlich und unvorhergesehen auftreten, wie etwa das Hupen eines Autos oder Zurufe und Geräusche aus allen möglichen Richtungen. Auch Bewegung spielt eine Rolle, denn im Freien wechseln Gesprächspartner häufig ihre Position, sodass die akustischen Bedingungen sich ständig verändern. All diese Faktoren sorgen dafür, dass das Gehirn permanent damit beschäftigt ist, die relevanten Klänge herauszufiltern und zu verarbeiten - eine anspruchsvolle Leistung, die mit zunehmendem Alter und durch Hörminderungen immer anstrengender wird.

Denn schon leichte Einschränkungen des Gehörs kosten viel Energie und führen zu Stress und schnellerer Ermüdung. Gleichzeitig leidet die Orientierung, insbesondere in ungewohnter und belebter Umgebung. Dadurch steigt auch das Unfallrisiko, da Warnsignale im Straßenverkehr möglicherweise zu spät geortet oder nicht wahrgenommen werden. Mit der Zeit gehen Betroffene dazu über, aus Unsicherheit oder Frust Gesprächen aus dem Weg zu gehen und sich zunehmend sozial zu isolieren.

Also nicht abwarten, sondern handeln: Hörprobleme verschwinden nicht von selbst - sie nehmen mit der Zeit eher zu. Trotzdem zögern viele Menschen, anstatt bei ersten Anzeichen etwas zu unternehmen. Eine rechtzeitige Versorgung mit modernen Hörsystemen kann die Höranstrengung deutlich reduzieren, das Sprachverstehen verbessern und damit die gewohnte Lebensqualität wieder herstellen.

Der erste Schritt ist ein professioneller Hörtest bei einem Hörakustiker, um den individuellen Hörstatus zu ermitteln. Daraufhin informieren und beraten die Hörexperten über individuelle Lösungen, um die Hördefizite bestmöglich auszugleichen. Das leisten moderne Hörsysteme auf sehr hohem Niveau, indem sie Sprache aus Störgeräuschen herausfiltern und sich mit speziellen Hörprogrammen im Alltag an verschiedene akustische Umgebungen anpassen.

Denn wer gut hört, kann das Leben in vollen Zügen genießen - vom ersten Vogelgezwitscher am Morgen bis zum geselligen Abend mit Freunden. Ein Besuch beim Hörakustiker ist der richtige Schritt zu besserem Hören, mehr Sicherheit und mehr Lebensfreude. Als Hörexperten vor Ort stehen allen Interessierten bundesweit die FGH-Partnerakustiker zur Verfügung. Sie bieten das gesamte Leistungsspektrum vom kostenlosen Hörtest über Gehör- und Lärmschutz bis zur individuellen Hörgeräteanpassung. Die FGH-Partner informieren außerdem über neueste Trends und technische Entwicklungen. Zu erkennen sind sie am Ohrbogen mit dem roten Punkt. Einen Fachbetrieb in der Nähe findet man unter www.fgh-info.de

