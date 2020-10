Oberberg Kliniken

Oberberg Gruppe eröffnet Tagesklinik in München Bogenhausen: Behandlungsspektrum von der akuten Krise bis zur Langzeittherapie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Die Oberberg Gruppe baut ihr Angebot weiter aus: Mit der Oberberg Tagesklinik München Bogenhausen eröffnet die Gruppe am 5. Oktober 2020 einen Standort in München. Unter der Leitung von Dr. med. Martin L. Rein bietet die neue Klinik in Bogenhausen 28 tagesklinische Behandlungsplätze in unmittelbarer Nähe zum Englischen Garten.

Der führende Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland unterstützt Menschen aller Altersgruppen in psychischen Krisensituationen individuell und umfassend. Auch Angehörige, die durch die Situation verunsichert oder überfordert sein können, erhalten Hilfe.

"Der Ausbau tagesklinischer Angebote ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Oberberg Gruppe", sagt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe. "Sie komplettieren die Behandlungskette im Sinne eines modernen, durchgängigen und an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichteten Therapieangebotes ohne Abbrüche. In einer Zeit, in der Gewissheiten und bekannte Strukturen zeitweise schwinden, ist eine verlässliche Hilfe zur Krisenbewältigung notwendiger denn je."

"Mit der Fachklinik München Bogenhausen bauen wir unser Netzwerk aus Kliniken, Tageskliniken, Oberberg City Centern, Selbsthilfegruppen und korrespondierenden Therapeuten weiter aus. Es wurde ein attraktiver Ort geschaffen, der zentral gelegen und dank guter Anbindungen einfach zu erreichen ist und außerdem durch seine Ruhe und sein gehobenes Ambiente überzeugt. Mit Kliniken von Brandenburg bis Bayern profitieren unsere Patientinnen und Patienten von exzellenten Fachärzten und unseren erfolgreichen Therapieansätzen", sagt Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen, CFO und COO.

"Für viele psychische Erkrankungen effektiv wie eine vollstationäre Behandlung, ohne dass Sie hierfür Ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen - dafür steht unser State-of-the-Art-Therapiekonzept. Ganz entscheidend ist, dass wir den Patienten immer auf Augenhöhe begegnen und durch den intensiven Austausch mit dem multiprofessionellen Team aus Ärzten, psychologischen Psychotherapeuten und Spezialtherapeuten gemeinsam und effizient unsere Therapieziele erreichen", so Dr. med. Martin L. Rein, Chefarzt der Oberberg Tagesklinik München Bogenhausen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Neurologie und Supervisor für Kognitive Verhaltenstherapie. Vorher war Rein lange Jahre als Oberarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Fokus Psychotherapieforschung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München tätig. Das innovative Behandlungskonzept bietet eine große Bandbreite an psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Leistungen für nahezu das gesamte Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen bei Erwachsenen. Auf Basis wissenschaftlich fundierter Verfahren finden die individuellen Therapien in gewohnter Umgebung der Patienten statt, so dass therapeutische Veränderungsprozesse direkt im Alltag und im persönlichen Umfeld erprobt und umgesetzt werden können.

Mehr Informationen zur Klinik finden sich hier:

https://www.oberbergkliniken.de/fachkliniken/oberberg-tagesklinik-muenchen-bogenhausen

Über die Oberberg Gruppe

Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit deutschlandweiten Kliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Behandelt werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centern, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen. Die Oberberg Fachkliniken unterstützen Menschen jeden Alters in psychischen Krisensituationen.

Pressekontakt:

HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.de

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell