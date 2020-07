Oberberg Kliniken

Mensch, Wissenschaft und Atmosphäre: Neue Oberberg Tagesklinik Hamburg eröffnet

Die Oberberg Gruppe, der führende Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, baut ihr Angebot weiter aus: Mit der Oberberg Tagesklinik Hamburg eröffnet die Gruppe am 1. August 2020 ihren zweiten Standort in Hamburg. Unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. med. Cüneyt Demiralay bietet die neue Oberberg Tagesklinik Hamburg 28 teilstationäre Behandlungsplätze in exklusiver Innenstadtlage mit unmittelbarer Nähe zu Innenalster, Jungfernstieg und Mönckebergstraße.

Der Bedarf an Behandlungen psychischer Erkrankungen wächst stetig. Die Oberberg Kliniken unterstützen Menschen aller Altersgruppen in psychischen Krisensituationen. "Der Ausbau und die Integration tagesklinischer Angebote sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Oberberg Gruppe", sagt Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe. "Sie komplettieren die Behandlungskette im Sinne eines modernen, durchgängigen und an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichteten Therapieangebotes ohne Abbrüche. In einer Zeit, in der Gewissheiten und bekannte Strukturen zeitweise schwinden, ist eine verlässliche Hilfe zur Krisenbewältigung notwendiger denn je."

Die neue Oberberg Tagesklinik Hamburg verfolgt den Therapie-Dreiklang für eine ganzheitliche Behandlung: Mensch, Wissenschaft und Atmosphäre. Der Mensch, seine Lebenssituation inklusive sozialem Umfeld und Krankheitsgeschichte stehen im Zentrum allen Handelns. Für die Therapie wird das gesamte wissenschaftliche Netzwerk der Oberberg Gruppe genutzt und eine Atmosphäre geschaffen, die den Genesungsprozess maximal unterstützt. Das Behandlungskonzept umfasst eine große Bandbreite an psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Leistungen für nahezu das gesamte Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen.

Von akuten Kriseninterventionen bis hin zu Langzeittherapien bietet die Oberberg Tagesklinik Hamburg eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten. Mit ihrem Ansatz ermöglicht sie Patienten und Patientinnen, eine intensive Therapie absolvieren zu können, ohne auf ihr soziales Umfeld verzichten zu müssen. "Psychische Krisen und Erkrankungen können jeden Menschen treffen. Dabei hat jeder seine eigenen Lebensumstände und benötigt individuelle Unterstützung", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Cüneyt Demiralay, Chefarzt der Oberberg Tagesklinik Hamburg. "Unsere neue psychiatrisch- psychotherapeutische Tagesklinik ermöglicht eine intensive Therapie auf Basis von wissenschaftlich fundierten und klinisch wirksamen Verfahren inmitten der gewohnten Umgebung. In Anbetracht der aktuellen Pandemie-Lage treffen wir bei Oberberg Maßnahmen, um die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen. Dies geschieht mit Augenmaß und Besonnenheit, sodass auch weiterhin bei uns eine intensive Therapie möglich ist und stattfindet."

Priv.-Doz. Dr. med. Demiralay war von 2002 bis 2020 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) tätig, seit 2014 in der Funktion als Oberarzt. Sein Team in der neuen Oberberg Tagesklinik Hamburg besteht aus Ärzten, Psychologen und Therapeuten mit langjähriger Erfahrung in klassischen und innovativen Fachtherapien. Zum Start der Tagesklinik am 1. August 2020 stehen 28 teilstationäreBehandlungsplätze zur Verfügung.

Urbanität und Entschleunigung

Mit ihrer zentralen Innenstadtlage in der Hermannstraße verbindet die Oberberg Tagesklinik Hamburg belebte Urbanität und therapeutische Entschleunigung. Die unmittelbare Nähe zu Innenalster, Mönckebergstraße und Europapassage bedeutet kurze Wege zwischen Therapie und Alltag. Die modernen und großzügigen Räumlichkeiten der Klinik bieten alle Voraussetzungen für individuelle Therapieprogramme. Eine offene Küche mit großem Esstisch lädt darüber hinaus zum Miteinander ein, während Ruheräume für Entspannung und Regeneration sorgen.

Die neue Oberberg Tagesklinik Hamburg ist der zweite Standort der Oberberg Gruppe in Hamburg. Im Frühjahr 2020 eröffnete die Gruppe mit der Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik eine Klinik für Kinder und Jugendliche unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort. Die Fachklinik befindet sich im modernisierten historischen Backsteingebäude der einstigen Marzipanfabrik im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld und bietet perspektivisch 38 vollstationäre sowie zehn tagesklinische Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren.

"Mit Oberberg verfolgen wir das Ziel, Patienten deutschlandweit ein Netzwerk aus Kliniken, Tageskliniken, Oberberg City Centern, Selbsthilfegruppen und korrespondierenden Therapeuten anbieten zu können. Basierend auf unserem Erfolg mit der Oberberg Tagesklinik Kurfürstendamm Berlin bauen wir unser Netz an Tageskliniken deutschlandweit weiter aus. Nach der Eröffnung in Hamburg werden Tageskliniken in München und Frankfurt am Main folgen," kündigt Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen/CFO und COO der Oberberg Gruppe, an.

Hinweise der Oberberg Tagesklinik Hamburg zur Aufnahme und Behandlung in der aktuellen Pandemielage:

Alle im therapeutischen Konzept von Oberberg wesentlichen Therapien finden unter Beachtung der notwendigen Abstandsregel und gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsvorschriften (inkl. Mund-Nasenschutz-Pflicht in öffentlichen Bereichen) statt, inkl. Einzel- und Gruppentherapie, sowie chefärztliche Visitationen und Vorträge. Außerdem ist die Klinik darauf bedacht, derzeit in kleineren Gruppen zu arbeiten. Um den Aufnahmeprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, wird gebeten, vor dem geplanten Aufnahmetermin mit dem behandelnden Arzt, auch bei Symptomfreiheit und wenn es keine Risikokontakte gegeben hat, eine Coronavirus-Testung durchführen zu lassen (Rachenabstrich, PCR auf SARS-CoV-2). Die Testung sollte nicht älter als 48h sein. Es wird zudem gebeten, einen Risikoscreening-Fragebogen vor der Aufnahme auszufüllen.

Über die Oberberg Gruppe

Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit deutschlandweiten Kliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Behandelt werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centern, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen. Die Oberberg Fachkliniken unterstützen Menschen jeden Alters in psychischen Krisensituationen.

