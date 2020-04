Oberberg Fachkliniken

Oberberg goes Marzipanfabrik: Neue Fachklinik für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Hamburg

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Oberberg Gruppe, der führende Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, erweitert ihr Angebot: In Hamburg hat die Gruppe am 14. April 2020 eine Klinik für Kinder und Jugendliche im modernisierten historischen Backsteingebäude der einstigen Marzipanfabrik in Bahrenfeld eröffnet. Die Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort und dem leitenden Arzt Hauke Staats. Sie bietet 38 vollstationäre sowie zehn tagesklinische Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren.

Die Oberberg Fachkliniken unterstützen Menschen jeden Alters in psychischen Krisensituationen. "Der Bedarf an Behandlungen psychischer Erkrankungen wächst", sagt Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe. "Eine gute kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung ist auch in Zeiten von Corona unerlässlich. Deshalb wurde die Klinik unter allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen eröffnet, um Kinder, Jugendliche und ihre Familien behandeln zu können."

Die neue kinder- und jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Fachklinik Marzipanfabrik steht für ein innovatives Konzept der Partizipation. Alle Patienten und ihre Familien sind von Beginn der Behandlung an so in die therapeutischen Prozesse einbezogen, dass deren maximale Beteiligung für bessere Therapieergebnisse sorgt. Das Therapieangebot der Akutklinik richtet sich an Kinder und Jugendliche im gesamten Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Vorwiegend werden Depressionen, Angst-, Zwangs- und Essstörungen sowie Schul- und Lernstörungen behandelt. Die Fachklinik bietet insgesamt Platz für 48 PatientInnen, um die sich ein Team aus ÄrztInnen, TherapeutInnen, FachtherapeutInnen sowie Kinderkrankenschwestern, HeilerziehungspflegerInnen und ErzieherInnen kümmert. Gestartet wurde mit Behandlungsmöglichkeiten für 14 vollstationäre und vier tagesklinische Patienten.

Die Behandlung umfasst Einzel- und Gruppengespräche, Therapieangebote mit Tieren, Kunst und Musik sowie Sport- und Freizeitaktivitäten. Dem innovativen inkludierenden Konzept "Open Staff" folgend, können PatientInnen an Besprechungen des Fachpersonals teilnehmen, wodurch ihnen eine umfängliche Teilhabe an der Behandlung ermöglicht wird. Diese Besprechungen sind ein außerordentlich wirkungsvolles zusätzliches Instrument im partizipativen Gesamtkonzept der Klinik. Je nach Krankheitsbild und -verlauf nehmen PatientInnen auch am individuell abgestimmten Klinikunterricht teil. Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen oder im Einzelunterricht. Ziel der Behandlung ist immer eine baldige Rückkehr in den gewohnten Schulkontext. Derzeit wird das Therapie- und Schulangebot im Rahmen der Corona-Pandemie den Beschränkungen der Hansestadt Hamburg angepasst.

Wissenschaftlicher Leiter der Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik ist Univ.-Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Er steht dem Klinikteam der Marzipanfabrik beratend zur Seite. Leitender Arzt ist Hauke Staats, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, zuvor Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKE.

Moderne Klinik im historischen Gebäude

Die Hollmann & Partner Vermögensverwaltung (HPV) entwickelt seit 2012 das 4 Hektar große "Marzipanfabrik"-Areal zwischen dem Friesenweg und der Griegstraße in Hamburg-Bahrenfeld zu einem Büro- und Gewerbequartier. "In Zusammenarbeit mit Familie Hollmann und dem gesamten Projektteam konnten wir unseren hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität auch im Umbau der Klinik in Hamburg erfolgreich verwirklichen und eine hochwertige Behandlungsumgebung mit persönlicher Atmosphäre nach unseren Wünschen schaffen", sagt Ilmarin B. Schietzel, CFO und COO der Oberberg Gruppe.

Die Inneneinrichtung der Oberberg Fachklinik wurde vom Architekten Stephen Williams konzipiert und im Stil der Oberberg Markenidentität umgesetzt. Sie zeigt sich in modernem Design, mit gut durchdachten Farb- und Lichtkonzepten und viel Liebe zum Detail. Kinder- und jugendgerechte Zimmer, großzügige Lobbys, in die das Konzept der früheren Stationszimmer integriert wurde und zwei lichtdurchflutete, weiträumige Lofts laden zum Verweilen ein. Auch die Klinikschule befindet sich nur eine Torbogenweite entfernt. Die 30 Zimmer sind großzügig eingerichtet und bieten viel Platz und Privatsphäre für Kinder und Jugendliche in stationärer Behandlung.

Über die Oberberg Gruppe

Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Sie ist der führende Qualitätsverbund privater Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland. In den bundesweit 15 Fachkliniken werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg Tageskliniken, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.

Pressekontakt:

HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH

Telefon: 0049 (40) 36 90 50 32

Mail: oberberg@hoschke.de

www.oberbergkliniken.de

Original-Content von: Oberberg Fachkliniken, übermittelt durch news aktuell