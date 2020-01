Der Kinderkanal ARD/ZDF

Drehstart für deutsch-tschechische Märchenproduktion "Little Star" (KiKA)

Erstmalige Zusammenarbeit von KiKA und CZTV für fiktionales Kinderformat

Erfurt (ots)

Am 14. Januar 2020 sind in der tschechischen Region Mittelböhmen die Dreharbeiten für eine deutsch-tschechische Koproduktion gestartet. Das Märchen von KiKA und dem öffentlich-rechtlichen Sender Ceská televize (CZTV) mit dem Arbeitstitel "Little Star" wird Weihnachten 2020 bei KiKA zu sehen sein. Die deutsche Schauspielerin Leonie Brill übernimmt eine der Hauptrollen.

"Wir freuen uns wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit Ceská televize und unterstützen mit viel Engagement die Umsetzung dieses originären Kinderfilmstoffs. Märchenproduktionen, insbesondere tschechische, haben eine lange Tradition und sind sehr beliebt. Mit dem Sonntagsmärchen gibt es bei KiKA sogar einen wöchentlich festen Sendeplatz", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.

Neben der malerischen tschechischen Region Mittelböhmen mit ihren prachtvollen Burgen und Schlössern, dient auch das Freilichtmuseum Orava bei Zuberec in der Nordslowakei als Kulisse für "Little Star" (KiKA). Die Prinzessin wird von der deutschen Schauspielerin Leonie Brill gespielt. Der tschechische Regisseur Karel Janák war bei Märchenproduktionen wie "Die 12 Monate" (ZDF; KiKA-Sonntagsmärchen am 19. Januar 2020) oder "Der Kronprinz" (MDR) beteiligt. Verantwortliche Redakteure sind Martin Kirov (CZTV) und Stefan Pfäffle (KiKA).

Zum Inhalt von "Little Star"

Das Sternenmädchen (Tereza Vorísková) stürzt auf die Erde, da im Himmel alles drunter und drüber geht. Auf der Erde trifft sie auf den Dorfschullehrer Vasek (Vojtech Kotek), der in die Prinzessin (Leonie Brill) verliebt ist. Niemals, so glaubt er, wird er ihr Herz erobern können. Doch die Prinzessin ist ein Freigeist, findet keinen der Prinzen gut, die ihr vorgestellt werden, und tut meist nur, was sie selbst für richtig hält. Als sie eines Tages im Eis einbricht und Vasek ihr das Leben rettet, ist es auch um sie geschehen. Um die beiden zusammenzubringen, braucht es aber die Hilfe des Sternenmädchens. Doch auch sie wartet ihrerseits darauf, dass ihr angebeteter Stern Sirius (Ondrej Sokol) kommt, um sie wieder in den Himmel zu holen, bevor sie auf der Erde verglüht.

