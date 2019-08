SAT.1

Großer Bruder legt am Donnerstag kräftig zu! "Promi Big Brother" in SAT.1 mit sehr starken 18,3 Prozent Marktanteil

"Die Late Night Show" auf sixx steigt mit 8,8 Prozent auf Bestwert seit 2014

Unterföhring (ots)

Die Geschichten rund um Deutschlands prominentesten Campingplatz nehmen weiter Fahrt auf! Sehr starke 18,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen in der Late Prime die neuesten Entwicklungen der Bewohner in der SAT.1-Show. Damit steigt "Promi Big Brother" um 2,9 Prozent gegenüber dem Vortag.

Über einen neuen Bestwert freut sich im Anschluss "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx: Die Show-Nachlese mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj erreicht herausragende 8,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.) und damit den besten Wert seit 2014.

Das passierte in der Live-Show

Zoff-Eskalation im Zeltlager, Liebe im Luxuscamp - die Kluft zwischen den Bereichen könnte nicht größer sein. Beim Match "Drive and Drink" sind Geschicklichkeit und starke Nerven gefragt. Chris tritt für das Zeltlager an. Innerhalb von drei Minuten hat der YouTuber acht Bierflaschen mit einem Flaschenöffner, der an einem umgebauten Kettcar montiert ist, geöffnet. Damit hat er nicht nur acht Euro zusätzlich für den Einkauf gesichert, sondern darf das Bier mit zu den anderen Bewohnern ins Zeltlager nehmen. Mit 17 Euro kann Jürgen Trovato nun im Markt aus dem Vollen schöpfen, doch am Ende shoppt der TV-Detektiv nur Waren im Wert von 7,74 Euro - und verschenkt damit 9,26 Euro.

Am Ende fordert Big Brother die Zeltlager-Bewohner auf, ihr Schicksal in die Hand eines Bewohners zu legen. Chris soll es richten. Im Sprechzimmer erfährt er, was genau das bedeutet: Er muss drei Bewohner auswählen, die ins Luxuscamp umziehen dürfen. Grund zur Freude haben Ginger Costello Wollersheim, Sylvia Leifheit und Eva Benetatou. Aber für mehr als einen Schluck Champagner und eine Zigarettenlänge reicht es für Eva nicht: Die Zuschauer schicken sie sofort wieder ins Zeltlager zurück.

Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Tobi Wegener, Janine Pink, Ginger Costello Wollersheim, Sylvia Leifheit

Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Almklausi, Jürgen Trovato, Zlatko, Lilo von Kiesenwetter, Theresia, Eva Benetatou

Aktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "Promi Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August - täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn - täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

