Olivia Jones liest Vanessa Mariposa die Leviten - Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" startet heute, 7. November, auf Joyn

München

"Nur weil man in Geldnot ist, verarscht man nicht andere Leute!" Promi-Büßer Sam Dylan reagiert ungehalten auf die erste "Runde der Schande" in der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen". In den neuen Folgen, die ab heute (7. November) auf Joyn zu sehen sind, zitiert Olivia Jones Influencerin und Fitnessmodel Vanessa Mariposa als erste Camp-Bewohnerin zur Beichte.

Aber wofür? "Ich habe für eine Creme geworben, die gar keine Creme war, sondern Gleitgel", gibt sie kleinlaut zu. "Das Ganze war ein Prank und dafür möchte ich gerne büßen." Über die Liste der angeblich enthaltenen Inhaltsstoffe hatte sich Vanessa Mariposa vor dem Anpreisen der erfundenen Creme auf ihrem Kanal nicht informiert. "Ich war zu dem Zeitpunkt echt in Geldnot und habe auch nur das leicht verdiente Geld gesehen", erklärt sie sich sichtlich nervös und aufgewühlt. Für Olivia Jones ist das keine Lappalie: "Deine Fans, die dich toll finden, schmieren sich das auf deinen Rat ins Gesicht. [...] Bist du dir deiner Verantwortung überhaupt bewusst?"

Wie einsichtig zeigt sich Vanessa Mariposa in ihrer "Runde der Schande"? Hat Olivia Jones etwa noch tiefer gegraben, um das Fitnessmodel beim #PromiBüßen mit weiteren Schandtaten zu konfrontieren?

Und wie reagieren neben ihrem aufgebrachten Mit-Büßer Sam Dylan die anderen Camp-Bewohner:innen Thorsten und Nico Legat, Elsa Latifaj, Bobby Chambers, Bea Fiedler, Jörg Hansen, Anita Latifi und Christina Dimitriou auf Vanessas Fehltritte?

"Das große Promi-Büßen" ist eine Produktion der Banijay Productions Germany.

Die 3. Staffel "Das große Promi-Büßen" startet heute - Donnerstag, 7. November - direkt mit zwei Folgen auf Joyn

