Imperiale Adriatage in Opatija 2024 Ein einzigartiges Reiseerlebnis im Flair der k. & k. Monarchie

Mit dem Majestic Train de Luxe ins mondäne Seebad der Monarchie.

Reisen Sie wie einst die gehobene Gesellschaft des Fin de Siècle nach Opatija (Abbazzia) in das mondäne Seebad der Donaumonarchie an der Kvarna Bucht. Genießen Sie eine abwechslungsreiche Zugfahrt entlang der legendären Südbahnstrecke mit dem UNESCO Weltkulturerbe Semmeringbahn und nächtigen Sie im geschichtsträchtigen Hotel Palace Bellevue im historischen Stadtzentrum.

Es wird sehr schön, es wird Sie sehr freuen.

Auf der Fahrt von Wien nach Matulji erfahren Sie Wissenswertes über die historische Südbahn und seine Gäste, die aus der gesamten k. & k. Monarchie kommend im mondänen Seebad Abbazzia (Opatija) die Sommerfrische verbrachten. Vor Ort genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels. Flanieren Sie entlang der Kaiser Franz Josef Ufer-Promenade, auch Lungomare genannt, die bis nach Lovran führt. Entlang dieser 12 km langen Promenade finden sich nebst liebreizenden Buchten auch viele, gut erhaltene Villen aus der Zeit der Donaumonarchie. Ein Ausflug mit dem Schiff entlang der Kvarna Bucht bis zur Kulturhauptstadt 2020 Rijeka, sowie zum ehemalige k.&.k.. Marinehafen Pula runden die imperialen Adriatage 2024 ab.

Mit dem „Majestic Imperator Train“ hat Kommerzialrat Gottfried O. Rieck den urprüngliche k.u.k Hofsalonzug von Kaiser Franz Joseph und seiner Gemahlin Elisabeth aus dem Jahr 1891 zu neuem Leben erweckt. Der k. & k. Hofsalonzug war der kaiserlich österreichische Hofzug, der von den Kaisern Franz Joseph I. und Karl I. benutzt wurde. Er wurde 1891 im Auftrag aller österreichischer Bahnverwaltungen durch die k. & k. Generaldirektion der österreichischen Eisenbahnen in Auftrag gegeben und von der Firma Ringhoffer in Prag gebaut. Die letzte Fahrt für das Kaiserhaus fand am 23. März 1919 statt, als Kaiser und König Karl I mit seiner Familie ins Exil in die Schweiz reisten. Heute existiert nur mehr ein Wagon des Original-Zuges aus dem Jahr 1891. Der prunkvolle Speisewagen aus dem Hofzug ist im Technischen Nationalmuseum Prag ausgestellt.

„Die Ziele sind nur deshalb so begehrenswert, weil die Reise dazwischen liegt“ Kaiserin Elisabeth (1837–1898)

Termine 2024

27. April bis 1. Mai 2024 , Preis pro Person ab Euro 2.050,-

3.-6. Oktober 2024 , Preis pro Person ab Euro 1.990,-

