Medit

Medit bringt neuen Intraoralscanner Medit i900 classic auf den Markt

Seoul, Südkorea und Newport Beach, Kalifornien, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Medit (www.medit.com), ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, wird am 25. März eine neue Ergänzung seiner Intraoralscanner-Produktreihe i900 vorstellen. Der neue Medit i900 classic wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu verbessern. Er bietet eine intuitive Steuerung, präzises Scannen und eine nahtlose Workflow-Integration und verhilft damit Zahnärzten weltweit zu mehr Möglichkeiten.

Mit erweiterter Scantiefe, ultraschneller Genauigkeit und einem leichten, ergonomischen Design setzt der i900 classic das Engagement von Medit für Innovationen in der digitalen Zahnmedizin fort. Diese neue Ergänzung wurde entwickelt, um den klinischen Arbeitsablauf zu optimieren, die Patientenkommunikation zu verbessern und die Zusammenarbeit mit dem Labor zu rationalisieren − und das alles unter Beibehaltung der für Medit typischen Benutzerfreundlichkeit.

Darüber hinaus verfügt der Medit i900 classic über die innovative und brandneue All-on-X-Workflow-Lösung Medit SmartX. Es handelt sich um die neueste Workflow-Lösung von Medit, die den digitalen All-on-X-Workflow von Anfang bis Ende vereinfacht und den Bedarf an zusätzlicher Hardware und Software eliminiert. Zahnärzte, die i900Family, i700, i700w und i600 besitzen, können mit einem einfachen Software-Update ebenfalls auf diesen neuen All-on-X-Workflow zugreifen.

Weitere Einzelheiten werden in Kürze bekanntgegeben. Bleiben Sie dran für die offizielle Einführung von Medit SmartX am 18. März und Medit i900 classic am 25. März.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt.

Medit hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt seit seiner Gründung im Jahr 2000 über Vertretungen in Nord-, Mittel- und Südamerika und Europa sowie ein weltweites Netz von Vertriebshändlern in über 100 Ländern.

Weitere Informationen zu den Produkten und der Software von Medit finden Sie auf der offiziellen Website.

