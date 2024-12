Medit

MeditWave 2024 in Porto bringt globale Experten zusammen, um die Zukunft der digitalen Dentallösungen zu gestalten

Porto, Portugal (ots/PRNewswire)

Am 9. November veranstaltete Medit, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Zahnmedizin, die zweitägige MeditWave 2024 in Porto, Portugal. Dieses dynamische Treffen von Dentalfachleuten aus der ganzen Welt förderte wertvolle Interaktionen und präsentierte die neuesten Innovationen im Bereich digitaler zahnmedizinischer Arbeitsabläufe.

Die Programme boten den Teilnehmern die Möglichkeit, neue Techniken zu erlernen, neue Technologien zu erforschen und Einblicke in die fortschrittlichen Anwendungen der digitalen Dentallösungen von Medit zu gewinnen. In einer Podiumsdiskussion, die von Medit-CEO Han Ryu, CTO Michael Lee und CCO Ryan Choi geleitet wurde, ging es um die neuesten Trends in der digitalen Zahnmedizin.

In praktischen Kursen und Diskussionen auf der MeditWave wurden Themen wie „Schwierige Scan-Fälle gemeinsam lösen" und „Zukünftige Trends und Technologien von Intraoralscannern" behandelt. Die Produktspezialisten von Medit führten die Teilnehmer durch praktische Übungen und vermittelten ihnen praktische Einblicke in fortgeschrittene Scanning-Techniken.

Die Veranstaltung umfasste auch eine „Power Talk"-Sitzung, in der die Teilnehmer über komplexe Patientenfälle berichteten, die sie mithilfe der Intraoralscanner-Technologie von Medit erfolgreich gelöst haben. Zu den Themen gehörten die „Deprogrammierung der Okklusion" und das „All-on-X-Verfahren mit Medit", die ein kollaboratives Umfeld für einen tiefgreifenden Wissensaustausch und offene Innovation förderten.

Ein Teilnehmer kommentierte: „MeditWave bot eine unschätzbare Gelegenheit, das Führungsteam von Medit und andere Zahnmediziner zu treffen, reale Patientenfälle auszutauschen, neue Trends zu erörtern und potenzielle Fortschritte bei digitalen Tools zu erkunden. Dieses Maß an direkter Interaktion war selten, aber für die Weiterentwicklung digitaler Praktiken unerlässlich."

Die Erkenntnisse und Ideen, die auf der MeditWave ausgetauscht wurden, werden eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Produkt- und Softwareentwicklung von Medit spielen, mit dem Ziel, die wichtigsten Herausforderungen der Branche zu bewältigen und die digitalen Arbeitsabläufe für Kliniker weltweit zu verbessern. „Der Austausch mit Experten der digitalen Zahnmedizin aus der ganzen Welt und die Weitergabe von realen Fällen der Medit Intraoralscanner-Serie haben uns darin bestärkt, Scannerlösungen zu liefern, die wirklich den Bedürfnissen der Anwender entsprechen. Medit wird seine Technologie kontinuierlich weiterentwickeln, um die höchsten Qualitätsstandards in der Patientenversorgung zu gewährleisten", so ein Mitglied des Medit-Führungsteams.

Weitere Informationen über die MeditWave 2024 in Porto finden Sie auf der offiziellen Website von Medit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569751/MeditWave_2024_Porto_Brings_Together_Global_Experts_Shape_Future_Digital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/5052786/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/meditwave-2024-in-porto-bringt-globale-experten-zusammen-um-die-zukunft-der-digitalen-dentallosungen-zu-gestalten-302319365.html

Original-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuell