Die besten Wettanbieter auf einen Blick: Neues Vergleichsportal MyWettanbieter.de gestartet

Wussten Sie, dass jeder Verein der Fußball-Bundesliga mit einem Wettanbieter oder einem anderen Partner aus der Lotterie- und Glücksspielbranche kooperiert? In der Tat gehören Sportwetten längst zum Alltag vieler Sportfans. Bei mittlerweile über 100 Online-Wettanbietern auf dem deutschen Wettmarkt wird es für Kunden allerdings immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Das Portal MyWettanbieter.de bietet nun die Möglichkeit, die verschiedenen Buchmacher miteinander zu vergleichen - und das einfach und auf einen Blick.

Der Anspruch von www.mywettanbieter.de ist klar: Das Portal listet die besten Wettanbieter Deutschlands, ihre Features und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Zu den Vergleichskategorien zählen dabei unter anderem das Wettangebot, die Wettquoten, die Benutzerfreundlichkeit, das App-Angebot, der Wettanbieter Bonus, die Zahlungsmethoden, die Sicherheit und der Kundenservice. Jeder Buchmacher wird dabei in einem ausführlichen Review einem Wettanbieter Test unterzogen. Die Ergebnisse werden anschließend übersichtlich in einem Wettanbieter Ranking dargestellt.

Da sich viele Sportwetten-Fans in Deutschland für besondere Features wie etwa die Zahlungsmöglichkeit per PayPal oder die deutsche Wettlizenz interessieren, gibt es auch zahlreiche Unterseiten, die die Wettanbieter in speziellen Kategorien miteinander vergleichen. Eine Liste deutscher Wettanbieter mit Lizenz findet man auf dem Portal, das vom schwedischen Startup Leadstar Media AB betrieben wird, daher genauso wie ein Ranking der besten Wettanbieter mit Livestream oder der besten Buchmacher ohne Steuer.

Eskil Kvarnström, Gründer von MyWettanbieter.de: "MyWettanbieter.de ist das jüngste Produkt von Leadstar Media und ergänzt mit seinem Ansatz, die besten Wettanbieter zu vergleichen, unsere bestehenden Portale www.MyWettbonus.de und www.MySportwetten.de hervorragend. Die Seite ist die ideale Lösung für alle, die sich über die verschiedenen Buchmacher auf dem deutschen Markt und ihre Vor- und Nachteile im Detail informieren wollen. Mit dem zugehörigen Wettanbieter Guide geben wir zudem Hilfestellungen beim Wetten."

