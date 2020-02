Alles zum Thema Sportwetten: Erfolgreicher Relaunch von MySportwetten.de

Leadstar Media AB

Rund neun Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr mit Sportwetten umgesetzt - Tendenz steigend. Besonders Online Sportwetten sind gefragt. Bei mittlerweile über 200 Wettanbietern wird es für Kunden allerdings immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Das Portal MySportwetten.de bietet seit Anfang 2019 eine Lösung, mit der sich Sportwetten-Fans einen Überblick über die Wettanbieter und ihr Angebot verschaffen können. Zum Jahresbeginn wurde die Website nun einem großen Relaunch unterzogen.

Ein umfassender Überblick über die Sportwetten-Welt - dieses Ziel hat man sich bei https://mysportwetten.de gesetzt. Auf dem Portal können Wettfreunde über 60 Wettanbieter vergleichen. Hierzu zählen das Wettangebot, die Wettquoten, die Benutzerfreundlichkeit und der Kundenservice. Aber auch Zahlungsmethoden oder die Möglichkeit, per App Tipps abzugeben, fließen in die Bewertung ein.

Ein wichtiger Punkt ist zudem der Sportwetten Bonus. Aufgrund der hohen Konkurrenz auf dem Wettmarkt bieten die meisten Wettseiten sogenannte Neukundenboni an, um den Kunden die Registrierung auf ihren Portalen schmackhaft zu machen. MySportwetten.de vergleicht unter https://mysportwetten.de/sportwetten-bonus die verschiedenen Angebote - mit erstaunlichem Ergebnis: Bis zu 250 Euro extra kann man sich derzeit sichern.

Eine weitere Rubrik von MySportwetten.de sind Wett-Tipps. Unter https://mysportwetten.de/sportwetten-tipps veröffentlichen Experten regelmäßig Tipps und Vorhersagen für Sportevents - etwa die Fußball-Bundesliga. Zu den Tipps für zählt auch ein Sportwetten Guide mit Anleitungen rund um das Wetten. Eine eigene Facebook-Gruppe, in der sich Wettfans austauschen können, ergänzt das Angebot von MySportwetten.de.

Eskil Kvarnström, Gründer von MySportwetten.de: "MySportwetten.de ist ein Portal für alle, die sich für Sportwetten interessieren. Wir verstehen uns dabei nicht nur als Vergleichsportal, sondern als Community, in der wir Wettfans in Deutschland zusammenbringen. Mit dem Relaunch ist die Seite nun noch vielfältiger geworden. Im Hinblick auf die bevorstehende Fußball-EM können wir so einen umfassenden Service für alle Fans bieten."

