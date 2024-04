DAZN

Rekord-Zuschauerzahlen in der UEFA Champions League auf DAZN: Über 3 Millionen Fans schauen die historischen Viertelfinals mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund

Ismaning (ots)

Die Viertelfinalpartien der UEFA Champions League bescheren DAZN den erfolgreichsten Spieltag eines Fußballwettbewerbs in der bisherigen Unternehmensgeschichte

In der ersten Viertelfinalwoche mit dem Hinspiel des BVB bei Atletico Madrid, PSG gegen Barcelona und Real Madrid gegen Manchester City erreicht DAZN über 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer

In der zweiten Viertelfinalwoche mit dem entscheidenden Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Arsenal, Real Madrid gegen Manchester City, Barcelona und PSG konnte DAZN über 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen

Das Einzelspiel der Bayern ist mit einer Netto-Reichweite von 1,391 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern neues UEFA Champions League-Rekordspiel auf DAZN

Tatsächliche Zahlen sogar noch höher: Weiterhin keine Berücksichtigung des Co-Viewings bei der Streaming-Nutzung, das in der Zukunft über die AGF zur Verfügung gestellt werden wird

Nur DAZN überträgt am 01. Mai das Heimspiel des BVB im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain und nächste Woche am 08. Mai das entscheidende Rückspiel von Bayern gegen Real Madrid um den Einzug in das Finale (jeweils um 21:00 Uhr)

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN

ISMANING, 30. April 2024 - DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, ist die Heimat der UEFA Champions League bis 2027 und verzeichnete bei den Viertelfinalpartien neue Rekord-Zuschauerzahlen. Die Viertelfinalpartien waren der bis dato erfolgreichste Spieltag eines Fußballwettbewerbs auf DAZN. Über beide Viertelfinalwochen erreichte DAZN über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Neues UEFA Champions League Rekordspiel für DAZN: FC Bayern gegen Arsenl erzielt NRW von knapp 1,4 Mio

Die Bayern konnten sich gegen den formstarken FC Arsenal im Viertelfinale durchsetzen und stehen nun im Halbfinale. Das Rückspiel gewannen die Münchner mit 1:0 und DAZN erzielte dabei eine beeindruckende konvergente Netto-Reichweite von 1,391 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren. Starke 48,2% von ihnen gehören zur werberelevanten Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren. Allein auf den beiden linearen TV-Sendern DAZN 1 & DAZN 2, auf denen sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel ebenfalls liefen, konnten insgesamt 624.220 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht werden.

Dies bedeutet, dass allein auf den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 in der Spitze kurz vor Abpfiff ein Marktanteil für das Einzelspiel und die Konferenz von 7,0% in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren (und 5,0% in der werberelevanten Zielgruppe 14-49) erzielt wurde.

Parallel bot DAZN eine Konferenz mit der weiteren entscheidenden Partie zwischen Manchester City und Real Madrid an. Die Königlichen konnten sich im Elfmeterschießen durchsetzen und treffen nun im Halbfinale auf die Bayern. Die Konferenz trug ebenfalls zu den Rekord-Zuschauerzahlen bei. Sie erreichte eine konvergente Netto-Reichweite von 0,533 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren. Mehr als die Hälfte (50,6 %) von ihnen gehörten zur werberelevanten Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 49 Jahren.

In der ersten Viertelfinalwoche rund um das Hinspiel der Dortmunder in Madrid, der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Paris St.-Germain und dem FC Barcelona und dem Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Manchester City erreichte DAZN über 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei den Zahlen ist zu beachten, dass, anders als bei der klassischen linearen Messung der TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2, bei der Streaming-Nutzung über die DAZN-App vorerst lediglich die einfache Gerätenutzung ohne Co-Viewing auf den jeweiligen unter Messung befindlichen Geräten abgebildet werden. Wie viele streamende Personen tatsächlich vor den Geräten saßen - vor allem am Big Screen relevant - wird dadurch aktuell noch nicht berücksichtigt. Dies wird in der nahen Zukunft über die AGF berücksichtigt werden, die tatsächlichen Reichweiten liegen demnach aber noch höher als die hier genannten Zahlen.

Nur auf DAZN: Der BVB daheim gegen PSG sowie das entscheidende Rückspiel zwischen Bayern und Real

In dieser Woche stehen die ersten Halbfinals an. Zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 kann es der BVB wieder in das Finale der UEFA Champions League schaffen. Nach einem herausragenden Auftritt im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid, welches die Schwarz-Gelben mit 4:2 für sich entscheiden konnten, geht es nun am 01. April im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.

Und mit dem FC Bayern hat es auch eine zweite deutsche Mannschaft in das Halbfinale im Kampf um den Henkelpott geschafft. Der FCB setzte sich in der vorherigen Runde mit einer Saison-Bestleistung gegen Arsenal durch. Im Halbfinale wartet mit Real Madrid nicht nur das erneute Aufeinandertreffen zwischen Trainer Carlo Ancelotti und den Bayern, sondern auch das Wiedersehen mit den ehemaligen Bundesliga-Spielern Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham und Dani Carvajal.

Nur DAZN ist bis 2027 die Heimat der UEFA Champions League - des prestigeträchtigsten Klub-Fußballwettbewerbs in der Welt

Ab der Saison 2024/25 erleben Fans dann sogar noch mehr UEFA Champions League auf DAZN - mit mehr Teams, mehr Spielen und mehr Toren. Dann insgesamt 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison und damit 65 mehr als derzeit. Wie bisher wird die Sport-Plattform alle Spiele am Mittwoch und alle bis auf eins am Dienstag live und exklusiv zeigen, sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz - in der dann neuen Ligaphase und auch in der K.o.-Phase. Zudem wird auch das jährliche Finale wie bisher auf DAZN zu sehen sein.

