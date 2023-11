DAZN

Sonderangebot pünktlich zu den NFL Frankfurt Games: Der NFL Game Pass jetzt schon für 44,99 EUR

50 CHF und mit kostenlosem Probeabo

Ismaning (ots)

Diesen Sonntag live auf DAZN: Die Miami Dolphins treffen im ersten NFL Frankfurt Game auf den amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs - nächste Woche dann Indianapolis Colts vs. New England Patriots

Pünktlich zu den Frankfurt Games können sich NFL-Fans über ein besonderes Angebot freuen: Alle Spiele live, inklusive dem Super Bowl LVIII, mit dem NFL Game Pass ab sofort für einmalig nur 44,99 EUR / 50,00 CHF und mit 7-tägigem kostenlosen Probeabo

DAZN überträgt am Sonntag ab 15:00 Uhr live - aus dem Frankfurt Stadion melden sich Christoph Stadtler und Jennifer Becks sowie Flo Hauser und Nadine Nurasyid

Nadine Nurasyid NFL-Fans dürfen sich auf Superstars wie Star-Quarterback Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce von den Chiefs oder auf die starke Offensive der Dolphins um Quarterback Tua Tagovailoa und Wide Receiver Tyreek Hill live auf DAZN freuen

DAZN bringt die NFL Frankfurt Games gemeinsam mit CinemaxX an 18 Kino-Standorten live auf die große Leinwand

DAZN ist die Heimat der NFL und des US-Sports in Deutschland: Nur auf DAZN erleben Fans die NFL, die NBA, NCAA College-Football sowie College-Basketball inklusive March Madness und ausgewählte MLB-Baseballspiele über den 24/7 linearen Sender MLB Network. Darüber hinaus erleben Fans auf DAZN den besten Live-Fußball an einem Ort, u.a. mit der Bundesliga und UEFA Champions League und auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, zum Beispiel Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN

Diesen Sonntag ist es so weit: Die Miami Dolphins treffen auf die Kansas City Chiefs im ersten von zwei NFL Frankfurt Games. Kick-Off ist am 05. November um 15:30 Uhr (DAZN überträgt ab 15:00 Uhr live). Als Heimat der NFL überträgt DAZN natürlich auch beide Partien live über die App sowie auf dem linearen TV-Sender DAZN 2.

Alle Spiele live inklusive dem Super Bowl LVIII mit dem NFL Game Pass ab sofort für nur 44,99 EUR / 50 CHF

DAZN feiert die Frankfurt Games mit einem ganz besonderen Angebot: Der NFL Game Pass ermöglicht den Fans jedes NFL-Spiel live zu verfolgen, stellt umfangreiche Highlights der Partien zur Verfügung und bietet darüber hinaus Dokumentationen, Hintergrundberichte und andere exklusive Inhalte an. Ab sofort können Fans den Game Pass für einmalig 44,99 EUR / 50 CHF buchen und erhalten so bis zum Super Bowl LVIII die umfangreichste Berichterstattung über die NFL. Wer lieber in Raten zahlen möchte, der kann dies auch tun. Insgesamt werden dann drei Raten á 14,99 EUR / 16,66 CHF fällig. Darüber hinaus bietet DAZN nur für kurze Zeit für den Game Pass eine kostenlose, 7-tägige, Testphase an, in der sich NFL-Fans mit dem Game Pass über DAZN vertraut machen können.

DAZN ist die Heimat der NFL in Deutschland

DAZN ist die Heimat der NFL in Deutschland und auch ohne den NFL Game Pass bekommen American-Football-Fans auf DAZN im DAZN SUPER SPORTS oder DAZN UNLIMITED Pakte ab 19,99 EUR monatlich im Jahresabo wöchentlich eine umfangreiche NFL-Berichterstattung. Unter anderem alle Prime-Time-Spiele mit deutschem Kommentar, die deutschsprachige NFL-Konferenz ENDZN, die US-amerikanische Konferenz RedZone sowie jeweils ein exklusives Sonntagsspiel in der frühen und späten Anstoßzeit mit deutschem Kommentar - auch hier inkl. der beiden NFL Frankfurt Games sowie natürlich des Super Bowl LVIII.

DAZN produziert beide NFL Frankfurt Games live aus dem Frankfurter Stadion

Beide Spiele werden von DAZN aus dem Frankfurter Stadion produziert. Das erste Spiel am 05. November begleiten Christoph Stadtler und Jennifer Becks zusammen als Moderator bzw. Reporterin vor Ort. Flo Hauser wird das Spiel live aus dem Frankfurter Stadion gemeinsam mit Expertin Nadine Nurasyid kommentieren.

DAZN bringt die NFL Frankfurt Games gemeinsam mit CinemaxX an 18 Kino-Standorten live auf die Leinwand

Die Tickets für die NFL Frankfurt Games waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Das Interesse, die Spiele live mit anderen Fans zu erleben, ist dementsprechend hoch. Deshalb laden DAZN und CinemaxX alle Fans an insgesamt 18 Kino-Standorten zum gemeinsamen Mitfiebern ein. Fans können dort die beiden Frankfurt Games dank der NFL Game Pass Übertragung mit US-amerikanischem Originalkommentar auf großen Leinwänden bei Popcorn, Nachos und kühlen Getränken verfolgen. Im Rahmen einer Kooperation mit Ford zeigt DAZN im CinemaxX in Offenbach nicht nur die Live-Übertragung, sondern bietet zusätzlich ein Rahmenprogramm an. Moderiert wird das Event von Patrick Aust, der NFL-Fans durch seine Tätigkeit bei der Footballerei bekannt ist. Gemeinsam mit Chris Rodriguez (Revolverheld) wird über die aktuelle NFL-Saison, die Frankfurt Games und den generellen NFL-Hype gesprochen. Tickets für die Live-Übertragung der Spiele können ab sofort online erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cinemaxx.de.

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell