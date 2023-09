DAZN

Die UEFA Champions League ist zurück: Bayern - Man United, Real Madrid - Union Berlin, YB Bern - RB Leipzig und vieles mehr diese Woche live nur auf DAZN

Ismaning (ots)

Endlich wieder UEFA Champions League! Der beste Klubfußballwettbewerb der Welt kehrt diese Woche live auf DAZN zurück - und wie! Los geht es aus deutscher Sicht mit der Partie zwischen den Young Boys Bern und RB Leipzig (Dienstag, 19. September, ab 18:15).

Am Mittwoch erwartet alle Fans dann ein ganz außergewöhnlicher Abend. Erst gibt der 1. FC Union Berlin sein UEFA Champions League-Debüt, ausgerechnet beim Rekordtitelträger Real Madrid und im altehrwürdigen, aber runderneuerten Estadio Santiago Bernabeu (20. September, ab 18:15 Uhr). Und direkt im Anschluss kommt es zur Neuauflage des legendären Finals von 1999 zwischen dem FC Bayern München und Manchester United (20. September, ab 20:00 Uhr) - alle drei Spiele gibt es live nur auf DAZN.

Fans erleben darüber hinaus alle weiteren Spiele am Mittwoch und alle bis auf eine Partie am Dienstag live nur auf DAZN, darunter am ersten Spieltag internationale Kracher wie AC Milan gegen Newcastle United oder Lazio Rom gegen Atletico Madrid live nur auf DAZN. Sie haben dabei die freie Auswahl zwischen den Einzelspielen oder der Konferenz, die bereits ab 18:30 Uhr auf Sendung geht und bis Ende der späten Spiele durchgängig sendet. Wahlweise in der App oder auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2.

Die Besetzung der Spiele mit deutscher Beteiligung am 1. Spieltag:

YB Bern - RB Leipzig

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Seb Kneißl

Reporterin: Ann-Sophie Kimmel

Real Madrid - Union Berlin

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sami Khedira

Reporter: Max Siebald

Bayern München - Manchester United

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Michael Ballack

Reporter: Daniel Herzog

DAZN ist die Heimat der UEFA Champions League bis 2027

Nirgendwo gibt es mehr UEFA Champions League als auf DAZN. 15 von 16 Spielen pro Gruppenspieltag, insgesamt 121 Spiele und darunter immer drei der vier deutschen Teams und das nicht nur als Einzelspiele und Highlight-Clips, sondern auch in der Konferenz. Mehr UEFA Champions League geht nicht!

Und ab der Saison 2024/25 erleben Fans dann sogar noch mehr UEFA Champions League nur auf DAZN. Dann insgesamt 186 von 203 möglichen Spielen pro Saison und damit 65 mehr als derzeit. Wie bisher wird die Sport-Plattform alle Spiele am Mittwoch und alle bis auf eins am Dienstag live und exklusiv zeigen, sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz - in der dann neuen Ligaphase und auch in der K.o.-Phase. Zudem wird auch das jährliche Finale wie bisher auf DAZN zu sehen sein.

Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell